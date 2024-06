Reportage "Il est incroyable, on ne peut rien faire contre lui" : Kylian Mbappé a fait son retour sur le terrain

Encore en short, Dominique Domröse, défenseur de 22 ans, vient de quitter la Home Deluxe Arena avec ses partenaires. Il vient de s'engager avec la réserve de Paderborn, et il a eu l'excellente surprise d'affronter Kylian Mbappé samedi 22 juin. Un retour du capitaine des Bleus sur le terrain après s'être fracturé le nez lors du match France-Autriche lundi. Le staff des Bleus organise une opposition à chaque lendemain de match avec une équipe locale. Ce fut déjà le cas après l'Autriche, contre la réserve de Paderborn. Rebelote cette fois-ci.

Kylian Mbappé est apparu masqué et vraisemblablement en jambes. "Incroyable, il va vite, de très bons dribbles. On ne peut quasiment rien faire contre lui, c'est inimaginable", glisse dans un sourire le défenseur allemand. Ses autres coéquipiers décrivent également un Kylian Mbappé impressionnant et facile avec deux buts et deux passes décisives à son actif.

Équipe mixée, Coman absent

Une opposition de deux fois une demi-heure à laquelle Kylian Mbappé a participé dans son intégralité. Le capitaine des Bleus a évolué notamment aux côtés d'Ibrahima Konaté, Youssouf Fofana, Jonathan Clauss, Eduardo Camavinga et Randal Kolo Muani. En face, Benjamin Pavard, Olivier Giroud, Ferland Mendy, Brice Samba et Warren Zaïre Emery ont joué ensemble. En revanche, Kingsley Coman est resté à l'hôtel des Bleus avec les kinés.

Cette opposition, où il avait été demandé aux joueurs de Paderborn de lever le pied, est un superbe souvenir pour Dominique et ses coéquipiers qui évoluent habituellement en 4e division : "On a pris du plaisir, c'étaient des équipes mixées, la qualité était plus élevée chez les Français, mais c’était une super expérience, qu’on ne vivra plus jamais." Kylian Mbappé a signé des autographes, pris des photos et s'est surtout rassuré, lui qui ambitionne de jouer contre la Pologne mardi soir.