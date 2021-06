France-Suisse : "Débâcle", "naufrage"... La presse française dépitée par l'élimination des Bleus, la presse étrangère tance Mbappé

La performance des Bleus face à la Suisse, lundi soir, a été très largement commentée par les médias français et étrangers.

"La désillusion", titre Le Parisien. "Anéantis", est préféré par nos confrères de L'Équipe. Les superlatifs ne manquent dans la presse, mardi 29 juin, pour commenter l'élimination des Bleus de l'Euro 2021. Des titres nationaux à la presse quotidienne régionale, tous s'accordent à pointer du doigt l'échec de l'équipe de France face à la Suisse (13e au classement Fifa), en huitièmes de finale du championnat d'Europe.

Selon Le Parisien, les champions du monde en titre, grands favoris de la compétition, "ne méritaient pas d'aller plus loin" : "Il était impensable de continuer à vivre plus longtemps avec autant de faiblesses défensives et les Bleus ont fini par le payer". Ils accusent, entre autres, "une suffisance impardonnable".

Voici la une du journal L'Équipe du mardi 29 juin.



Le journal > https://t.co/LpDsJx28y0 pic.twitter.com/tMIVBjeRAE — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 29, 2021

Des propos largement appuyés par la presse régionale, à l'image de Sud Ouest qui titre "Par la petite porte" et évoque "une immense déception", ou encore Nice Matin, qui constate à sa Une : "Les Bleus penauds".

L'échec des Bleus vu de l'étranger

Le quotidien Belge Le Soir s'amuse d'un jeu de mot avec le Brexit et évoque simplement un "Frexit" en Une de son journal. En Italie, la Gazzetta dello Sport ne masque pas sa joie face au résultat des champions du monde en pointant du doigt l'une de ses stars symbole de l'échec tricolore, et lâche en première page un "Ciao Ciao Mbappé".

En Allemagne, der Spiegel et das Bild saluent la performance des Suisses. Tout comme les quotidiens Suisses eux-mêmes, qui se réjouissent de la qualification surprise de leur équipe. "La Suisse sort les champions du monde!", s'enthousiasme 20 Minutes, "Voilà l'exploit ! Le rêve de la Suisse se réalise aux tirs aux buts", renchérit Le Temps, "L'équipe nationale suisse écrit une page d'histoire. Un spectacle jusqu'au bouquet final", résume le Berner Zeitung.

Voilà l'exploit! Le rêve de la Suisse se réalise aux tirs au but https://t.co/s669OTMGzh — Le Temps (@LeTemps) June 28, 2021

Toujours chez nos voisins d'outre-rhin, Die Welt parle de Kylian Mbappé comme un symbole de la désillusion française et revient sur "ses apparitions mitigées durant le tournoi".

Même constat en Espagne, où l'attraction suscitée par l'attaquant du PSG depuis plusieurs mois notamment par le Real Madrid, fait parler . Le quotidien sportif espagnol Marca évoque "l'échec de Kylian Mbappé" : "Les pénalités sont manqués par celui qui les tire, dit la maxime du football. Le dernier, généralement, est tiré par l'une des grandes figures de l'équipe. Ce n'est ni le premier, ni le dernier, mais Kylian Mbappé n'oubliera jamais la nuit du 28 juin à Bucarest", avant d'ajouter que l'autre grand problème des Bleus durant cet Euro aura été la défense.

Mbappé accablé

De nombreux quotidiens français soulignent également la triste performance de Kylian Mbappé pendant cet Euro. La star des Bleus, auteure d'un penalty raté lors de la séance de tirs au but et synonyme d'élimination pour l'équipe de France, en prend pour son grade. "Le cauchemar de Mbappé", résume L'Équipe, jugeant l'attaquant "inefficace pendant 120 minutes". "L'attaquant des Bleus, en manquant le dernier tir au but, a précipité l'élimination des siens. La désillusion est terrible", souligne le quotidien sportif.

Plus sévère encore, la Provence se permet de son côté un jeu de mot malicieux, en rapport avec le ballon d'or tant convoité par le Français : "Mbappé, le ballon dort". Le journal estime que le numéro 10 des Bleus a été "décevant" durant toute la compétition.