Euro 2024 : "Quand il parle, tout le monde l'écoute", le gardien des Bleus Mike Maignan encensé par ses coéquipiers

À 28 ans, Mike Maignan découvre sa toute première grande compétition avec les Bleus dans la peau d'un titulaire. Troisième gardien lors du précédent Euro, derrière les intouchables Hugo Lloris et Steve Mandanda, le joueur formé au PSG avait manqué le Mondial 2022 sur blessure.

Malgré des petits pépins physiques en fin de saison, "Magic Mike" est bel et bien présent dans les buts français, avec des performances à la hauteur des attentes placées en lui. S'il a eu peu de choses à faire contre l'Autriche, son rôle a été primordial face aux Pays-Bas, avec un arrêt de grande classe dès la 2ᵉ minute de jeu. Rassurant, le gardien passé par le Losc, n'a certes que 16 sélections à son actif, mais il fait déjà partie des meubles.

"Mike est très bien, rayonnant. On a tout fait pour l'amener dans les meilleures conditions par rapport à ses blessures. Mike est fort, il se sent fort. Il a dû faire deux arrêts mais tant mieux. Il est là, c'est un leader pour la défense et on aura besoin de Mike à ce niveau-là"