Euro 2024 : le pays de Galles ou la Pologne rejoindront le groupe de l'équipe de France

Les Bleus connaîtront dans cinq jours leur dernier adversaire en phase de groupes de l'Euro 2024. Avec les Pays-Bas et l'Autriche, l'équipe de France affrontera soit le pays de Galles, vainqueur 4-1 de sa demi-finale de barrages contre la Finlande, soit la Pologne, large vainqueure elle aussi de l'Estonie, 5-1, jeudi 21 mars. Les deux équipes se disputeront le dernier billet pour rejoindre le groupe D de l'Euro lors d'une finale de barrages, mardi 26 mars.

L'Ukraine, victorieuse en fin de match contre la Bosnie-Herzégovine (2-1), et l'Islande, facile vainqueure d'Israël (4-1), s'affronteront pour une place dans le groupe E déjà composé de la Belgique, de la Slovaquie et de la Roumanie. Et enfin la Géorgie (victorieuse 2-0 contre le Luxembourg) et la Grèce (qui s'est imposée 5-0 contre le Kazakhstan) se disputeront la place dans le groupe F, qui comprend déjà le Portugal, la Turquie et la République tchèque.