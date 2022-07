Euro 2022 : les Allemandes remportent le choc contre l'Espagne et filent en quarts de finale

C'était l'un des duels les plus attendus de la phase de groupes de l'Euro 2022. L'Allemagne est ressortie facile vainqueur de ce choc de la poule B contre l'Espagne (2-0), mardi 12 juillet. A l'issue de cette deuxième victoire, la sélection allemande est la deuxième nation qualifiée en quarts de finale après l'Angleterre, sans pitié lundi soir contre la Norvège.

Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour voir du spectacle au Brentford Community Stadium de Londres entre ces deux têtes d'affiche du tournoi. Dès la troisième minute, la gardienne espagnole, Sandra Panos, a complètement loupé son dégagement et relancé directement sur son adversaire. La buteuse allemande Sandra Bühl, idéalement située au point de penalty, n'avait plus qu'à pousser le ballon dans un but presque vide pour donner l'avantage aux siennes.

Les Espagnoles ne pouvaient pas imaginer une pire entame de match. Sonnées, elles ont néanmoins tenté de mettre le pied sur le ballon pour enfin se lancer dans la partie. Les joueuses de Jorge Vilda, qui ont compté près de 80% de la possession en première période, ont enchaîné les bonnes combinaisons offensives, sans pour autant réussir à réellement inquiéter Merle Frooms, la portière allemande.

Tout l'inverse des Allemandes qui ont su profiter de la moindre occasion pour marquer (deux buts sur leurs deux seuls tirs cadrés en première mi-temps), à l'image d'Alexandra Popp, la star de l'équipe, qui a enfoncé le clou d'une tête croisée sur corner. Froide de réalisme, l'Allemagne avait donc fait le break dès la 37e minute.

100% de victoires en phase de groupes depuis 1997

Après la pause, les joueuses de la "Roja" ont bien tenté d'emballer le match, par l'intermédiaire de Mariona Caldente, qui a conclu une belle action collective d'une reprise de volée de l'intérieur. En vain. L'attaquante du FC Barcelone s'est heurtée à Merle Frooms, jusqu'alors peu sollicitée, qui a écarté sa tentative d'un arrêt réflexe.

Plus généralement, la discipline défensive des Allemande a permis aux joueuses de la Nationalmannschaft de passer une deuxième mi-temps plus que tranquille. L’Allemagne poursuit son incroyable série de 100% de victoires en phase de groupes de l’Euro depuis son introduction en 1997.

7 - Déjà qualifiée pour le prochain tour, l'Allemagne devient la première équipe à passer avec succès la phase de groupes pour la 7e fois en autant d'éditions de l'EURO disputées sous ce format (depuis 1997). Taulières. #ALLESP pic.twitter.com/yeA1LI0B4i — OptaJean (@OptaJean) July 12, 2022

Plus tôt dans la journée, le Danemark, longtemps tenu en échec par la Finlande, s'est également imposé (1-0). Un résultat qui relance les finalistes de la dernière édition. Les Danoises inscrivent leurs trois premiers points dans le groupe B grâce à un but de la tête tardif de leur capitaine et joueuse star de Chelsea, Pernille Harder (72e).