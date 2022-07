Euro 2022 : l'Angleterre humilie la Norvège et se qualifie pour les quarts de finale

Opposée à la Norvège, l'Angleterre n'a pas fait dans le détail et l'a très largement emporté (8-0), lundi 11 juillet, dans le cadre de l'Euro 2022. A Brighton, le pays organisateur s'est fait plaisir, profitant des largesses d'une défense norvégienne apathique.

Ce succès, le plus large dans l'histoire des championnats d'Europe (femmes et hommes confondus), a essentiellement été acquis en première période. Dans une rencontre au scénario étrangement similaire à la balade française contre l'Italie (5-1 dimanche), six buts ont été inscrits dans le premier acte. Dans l'ordre, un penalty de Georgia Stanway (12e) puis des buts de Lauren Hemp (15e), Ellen White (29e, 41e) et Beth Mead (34e, 38e) ont scellé le sort du match.

L'entrante Alessia Russo a aussi participé à la fête (66e), avant un nouveau but de Mead (81e). Cette victoire éclatante qualifie les Three Lionnesses pour les quarts de finale. Elles y retrouveront un membre du groupe B, pouvant être l'Allemagne ou l'Espagne, aux prises mardi.

Cette déculottée n'enterre pas les ambitions norvégiennes, puisqu'Ada Hegerberg et les siennes avaient battu l'Autriche lors du premier match. Mais il faudra avoir les reins solides pour se remettre d'une telle humiliation. Elles sont actuellement troisièmes, à égalité de points avec les Autrichiennes. Il leur faudra donc à tout prix l'emporter face à l'Irlande du Nord, battue lundi en début de soirée par l'Autriche (2-0), pour se qualifier.