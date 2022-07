Euro 2022 : finaliste de la dernière édition, le Danemark est déjà éliminé, l'Allemagne et l'Espagne filent en quarts de finale

Les championnats d'Europe se suivent et ne se ressemblent pas pour le Danemark. Vice-championnes d'Europe lors de la dernière édition en 2017, les Danoises ne dépassent pas la phase de groupes cette année après leur défaite concédée en fin de match (0-1) contre l'Espagne, samedi 16 juillet. La formation scandinave termine derrière son adversaire du soir, et l'Allemagne, première du groupe sans discussion après sa victoire contre la Finlande (3-0).

Le Danemark ne pourra pas vraiment nourrir de regrets. Dans le Brentford Community Stadium, il n'y a longtemps eu qu'une seule équipe sur le pré. 67% de possession, quatre fois plus de passes réussies… l'Espagne a largement dominé les débats. Il n'aura manqué à la Roja qu'un peu plus de réussite devant le but. L'absence de la Ballon d'Or Alexia Putellas a beau se faire sentir dans les 30 derniers mètres adverses, les Espagnoles n'ont pratiquement jamais été mises en danger. Il aura fallu attendre la 90e minute pour voir l'entrante Marta Cardona marquer le seul but de la rencontre d'un coup de tête bien placé.