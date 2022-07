Euro 2022 : la Norvège éliminée après sa défaite face à l'Autriche, l'Angleterre termine sur une large victoire

L'un des favoris de l'Euro prend déjà la porte. Battue par l'Autriche lors de son troisième match de poule (0-1), vendredi 15 juillet à Brighton, la Norvège ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale. Avec deux défaites pour une seule victoire, les coéquipières d'Ada Hegerberg sont devancées par leurs adversaires du soir dans la course à la dernière place qualificative. C'est Nicole Billa, l'unique buteuse de la soirée, qui a délivré l'Autriche sur une tête puissante.

La déception est immense pour la Norvège, qui attendait cet Euro comme une grande fête. Cinq ans après une campagne 2017 catastrophique, l’équipe comptait sur le retour de sa star Ada Hegerberg pour retrouver les sommets européens. Mais les Sauterelles, qui avaient absolument besoin de gagner pour poursuivre l’aventure, n’ont jamais pesé sur le match. Malmenées par des Autrichiennes plus dynamiques, elles ont éprouvé toutes les difficultés du monde à trouver leurs deux attaquantes, Caroline Graham Hansen et Ada Hegerberg. La Lyonnaise quitte d’ailleurs la compétition sans avoir inscrit le moindre but.

3 - C’est seulement la 3e fois au 21e siècle (en 11 participations) que la Norvège ne passe pas la phase de groupes d’un tournoi majeur (EURO + Coupe du Monde), après la Coupe du Monde 2011 et l’EURO 2017. Déchues. #WEURO2022 #NOR pic.twitter.com/1QWLhsIKrc — OptaJean (@OptaJean) July 15, 2022

En face, l’Autriche a réalisé le match qu’il fallait pour s’assurer sa place dans le top 8 européen. Percutantes et offensives, les joueurs d’Irene Fuhrmann ont frappé les premières à dix minutes de la mi-temps, puis ont su maintenir leur avance. Les demi-finalistes de l’édition 2017 défieront l’Allemagne, jeudi 21 juillet, pour tenter de retrouver le dernier carré.

L'Angleterre sans forcer

Dans l'autre match de la soirée, l'Angleterre, déjà qualifiée pour les quarts de finale et assurée de finir à la première place, s'est largement imposée face à une faible équipe nord-irlandaise (5-0). Les "Lionesses" sont toujours invaincues dans la compétition, et continuent de soigner leurs statistiques (14 buts marqués, aucun encaissé).

Les Anglaises ont mis presque une mi-temps à entrer dans leur match. Après avoir longtemps buté sur le bloc adversaire, elles ont fini par trouver la faille juste avant la pause. Menées par une Beth Mead meilleure buteuse du tournoi, qui a ajouté une cinquième réalisation à son compteur, les "Lionesses" ont déroulé en seconde période pour s’adjuger une troisième victoire et terminer la phase de poules invaincues. Elles retrouveront l'Espagne ou le Danemark en quart de finale.