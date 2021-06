Euro 2021 : les qualifiés, les équipes en attente, les huitièmes déjà connus... Tout ce qu'il faut savoir sur la phase finale

La phase de groupes s'achève le 23 juin et les huitièmes de finale débuteront trois jours plus tard.

La fin de la phases de groupes approche et les premiers qualifiés de cet Euro 2021 se dévoilent avant les huitièmes de finale qui débuteront samedi 26 juin. Franceinfo : sport revient pour vous sur tout ce qu'il faut savoir sur la suite de la compétition.

Ils sont qualifiés pour les huitièmes

Qualifiés : Italie, pays de Galles, Belgique, Danemark, Pays-Bas, Autriche, France, Suisse, République Tchèque, Angleterre, Suède.

Pour le moment, seuls trois groupes ont terminé tous leurs matchs. On connaît ainsi les six qualifiés pour les huitièmes car ayant terminé à la 1re ou 2e place de leur groupe.

L'Italie a terminé première de son groupe A devant le pays de Galles grâce à trois victoires, tout comme la Belgique et les Pays Bas dans leurs groupes respectifs suivis du Danemark et de l'Autriche deuxième. Avec 4 points au compteur, la France, la Suisse, la République Tchèque, l'Angleterre et la Suède sont d'ores et déjà qualifiés.

Ils sont en ballotage

Toujours en course mais pas encore qualifiés : Ukraine, Finlande, Slovaquie, Croatie, Écosse, Espagne, Pologne, Allemagne, Portugal, Hongrie

De nombreuses équipes sont encore en attente d'être qualifiées. Ou de voir leur compétition s'arrêter là. La Finlande et l'Ukraine (3e avec 3 points) peuvent toujours se qualifier mais ne sont pas en ballotage favorable en raison de leur différence de buts négative.

Dans le groupe D, la Croatie et l'Écosse s'affrontent dans le dernier match et une victoire de l'un ou de l'autre offrirait le précieux sésame pour les huitièmes quand un nul les élimineraient. Le groupe E est plus compliqué encore car ils sont trois à encore pouvoir se qualifier. L'Espagne, la Slovaquie et la Pologne peuvent terminer premiers... comme derniers. Enfin, dans le groupe F, si la France est qualifiée, l'Allemagne, le Portugal et même la Hongrie sont encore en course pour les huitièmes.

Les huitièmes déjà connus

Samedi 26 juin

Italie vs Autriche

pays de Galles vs Danemark