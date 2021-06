Euro 2021 : les Pays-Bas s’imposent logiquement face à l’Autriche

Dans un match crucial pour la tête du groupe C, ce sont les Pays-Bas qui se sont imposés, jeudi 17 juin, face à l’Autriche et qui sont donc assurés de disputer les huitièmes de finale de l’Euro 2021. À domicile, à Amsterdam, ils ont assuré l’essentiel sans concéder d’occasions dangereuses (2-0).

Après une rencontre enthousiasmante entre les Pays-Bas et l’Ukraine lors de la première journée de la phase de groupes, les spectateurs de la Johan Cruyff Arena ont passé une soirée plus terne mais moins stressante. La partie avait pourtant démarré sous les meilleurs auspices pour les Oranje, quand Memphis Depay a ouvert le score sur penalty après dix minutes de jeu, Alaba s'étant rendu coupable d'une semelle sur Dumfries à l’entrée de la surface. En comptant ce but, Depay devient décisif pour la 36ème fois sur ses 35 dernières rencontres avec les Pays-Bas (21 buts et 15 passes décisives).

La première période s’est ensuite poursuivie assez loin des buts jusqu’à ce que les Néerlandais multiplient les occasions avant de rentrer aux vestiaires. Mais Memphis s’est manqué, seul face au but, et Wijnaldum a vu sa frappe contrée par un défenseur autrichien.

Une seconde mi-temps plus maîtrisée

En deuxième période, les Pays-Bas ont confirmé leur domination en obligeant Bachmann à une superbe parade pour repousser une tête de De Vrij, mais le gardien autrichien n’a rien pu faire face à Dumfries, très en forme, servi par Malen. Dos au mur, les Autrichiens ont tenté de porter le ballon dans le camp adverse, mais leur manque de justesse dans les dernières passes ne leur a pas permis de se procurer d’occasions franches, hormis leur premier et dernier tir cadré à la 85e minute par l’intermédiaire de Onisiwo.

2 - Denzel Dumfries est le 2e joueur néerlandais à marquer lors de ses 2 premiers rencontres à l'EURO après Ruud van Nistelrooy. Émergence. #NEDAUT #EURO2020 pic.twitter.com/3v4KeEEH1a — OptaJean (@OptaJean) June 17, 2021

Pour la dernière journée du groupe C, lundi 21 juin à 18 heures, l’Autriche et l’Ukraine, qui comptent trois points chacune, s’affronteront dans un match décisif pour la qualification. Les Néerlandais pourront eux faire tourner leur effectif face à la Macédoine du Nord.