Euro 2021 : l'Ecossais Billy Gilmour positif au Covid-19

C'est un véritable coup dur pour l'équipe d'Ecosse. Lundi 21 juin, la Fédération ecossaise de football a annoncé sur son site internet que son milieu Billy Gilmour avait été testé positif au Covid-19. Le joueur de Chelsea va être isolé pendant dix jours. Il est donc forfait pour la rencontre face à la Croatie prévue mardi 22 juin (21 heures) alors que les Ecossais espèrent toujours se qualifier en huitièmes de finale.

