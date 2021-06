Euro 2021 : l'Angleterre reste muette et concède le nul face à l'Ecosse

La fête était totale dans les rues de Londres, mais le spectacle n'a pas été à la hauteur sur le pré. Pour leur deuxième match à l'Euro 2021, l'Angleterre et l'Ecosse se sont neutralisés sans faire trembler les filets (0-0), vendredi 18 juin. Face à une équipe écossaise vaillante, qui se satisfera d'avoir tenu tête à l'un des plus gros favoris au sacre européen cet été après 23 ans d'absence dans la compétition, les Anglais ont déçu par leur incapacité à exploiter leur potentiel.

Un seul but en deux matchs

Avec Raheem Sterling, Phil Foden, Mason Mount et Harry Kane tous titulaires sur le front de l'attaque, il y avait de quoi faire. Mais la prestation de ce dernier, très brouillon et trop peu touché (seulement dix ballons joués en première période) a illustré le manque d'efficacité et de maîtrise technique de son équipe. En 180 minutes de jeu, les Three Lions n'auront marqué qu'un seul but, par Raheem Sterling contre la Croatie. Sur les 17 autres formations ayant joué au moins deux matchs, seules la Turquie et l'Ecosse ont fait moins bien (0 but).

Vendredi soir, l'Angleterre s'est procuré des occasions. La plus franche est à mettre au crédit de son défenseur John Stones, qui a envoyé un coup de casque surpuissant sur le poteau après un corner, seul au milieu de la surface (11e). Mais même en affichant 60% de possession de balle, les joueurs de Gareth Southgate n'ont cadré qu'un seul tir et moins souvent tenté leur chance que les Ecossais (9 fois contre 11). Ils ont tremblé deux fois, quand Jordan Pickford s'est jeté très vite au sol pour écarter une reprise de volée puissante de Stephen O'Donnell (30e) et quand la tête de Reece James a repoussé une frappe de Lyndon Dykes qui semblait se diriger dans le but (62e).

Ce match nul permet tout de même à l'Angleterre de revenir à la hauteur de la République tchèque, leader du groupe D avec quatre points après son nul contre la Croatie (1-1) plus tôt dans la journée. Pour l'Ecosse, ce résultat permet de conserver un espoir de qualification pour les huitièmes de finale avant un match crucial à domicile contre la Croatie mardi prochain. Et à en juger par les festivités des 20 000 supporters écossais qui ont débarqué massivement dans les rues de Londres vendredi, c'est Glasgow qui pourrait s'embraser en cas de victoire.