Euro 2021 : l'Angleterre s'impose avec difficulté face à la Croatie

Pour cette rencontre au sommet du groupe C, l'Angleterre a dominé difficilement la Croatie (1-0), dimanche à Wembley, grâce à un but libérateur de Raheem Sterling.

Face à leur public et sous le soleil de Wembley, les Anglais de Gareth Southgate ont réalisé, dimanche 13 juin, une performance solide pour s'imposer sur le plus petit des scores face à la Croatie (1-0) et à l'occasion de la 1re journée de l'Euro 2021. Un succès qui a cependant mis du temps à se dessiner, grâce à un but de Raheem Sterling (57e). La rencontre aurait pu basculer dans les derniers instants pour les Anglais. Bien portés par leur jeunesse, ils font figure d'outsider dans cet Euro.

Le potentiel offensif des Three Lions, organisés en 4-2-3-1, s'est vite fait sentir avec un tir croisé et enveloppé de Phil Foden (6e) qui a heurté le montant de Livakovic. Une première alerte suivi dans la foulée de la frappe du jeune Kalvin Phillips (9e) et du retour à l'arrachée de Duje Caleta-Car dans les pieds de Raheem Sterling, tout proche d'enclencher. Une projection vers l'avant percutante, mais pas assez réaliste pour trouver la faille dans les derniers mètres.

Une attaque des Three Lions libérée par Sterling

En face, les Croates - avec un onze de départ expérimenté - ont paru submergés de toutes parts par la vitesse et la créativité de l'attaque anglaise portée par le trio Sterling-Mount-Foden, juste derrière Harry Kane. La gestion de la profondeur a notamment posé d'importants problèmes à la Croatie. Même si la domination territoriale a été du côté des Anglais sous un rythme étouffant dans la première demi-heure, les coéquipiers de Luka Modric ont laissé passer l'orage pour se remettre progressivement la tête à l'endroit.

Mais au moment où la Croatie commençait à enfin poser sa patte sur le jeu, un éclair de Kalvin Phillips dans l'axe suivi d'une passe lumineuse pour Raheem Sterling dans la surface sont venus forcer le verrou croate (1-0, 57e). Moins de quatre minutes plus tard, Harry Kane a même eu l'occasion d'enterrer les espoirs croates sur un centre de Mason Mount. Mais l'attaquant des Spurs a raté le cadre du pied droit aux six mètres (61e).

Une gestion anglaise efficace et pragmatique

Obligés de réagir, les Croates ont laissé plus d'espaces et permis au jeu de se décanter. Sur un nouveau coup-franc, le pied de Mason Mount est proche de trouver le cadre de Livakovic (67e), tout comme Raheem Sterling, décidément intenable, sur une remise de Tyron Mings (74e). Des assauts répétés de la part des Three Lions, mais qui ont néanmoins laissé la place à une légère révolte des Croates sur une frappe trop croisée de Marcelo Brozovic (69e) sur un corner de Luka Modric.

Dans les derniers instants, la frappe en pivot de Mario Pasalic fait passer une dernière petite frayeur dans les rangs anglais. Pas assez pour inquiéter des Anglais sérieux et inspirés en défense tout au long de cette rencontre. Une victoire à la hauteur de la jeunesse de l’effectif anglais et d’un Sterling qui retrouve la lumière, après une fin de saison compliquée à Manchester City.

En dix participations à l'Euro, l'Angleterre remporte pour la première fois son match d'ouverture. Dès vendredi soir, les Three Lions auront l'occasion de se frotter à leur voisin écossais, encore une fois à Wembley, pour déjà viser une qualification en huitièmes de finale.