DIRECT. Euro 2021 : les Anglais poussent mais ne trouvent pas l'ouverture face aux Croates

C'est le choc de la poule D, l'Angleterre et la Croatie débutent leur Euro à Wembley dimanche 13 juin.

Trois ans plus tard, l'Angleterre et la Croatie se retrouvent en compétition internationale. Pour leur premier match de poule, les Three Lions affrontent à domicile les finalistes de la Coupe du Monde 2018. Si les Croates ont une revanche à prendre sur leur finale perdue face aux Bleus en Russie, les Anglais eux, sont toujours à la quête d'un sacre en Coupe d'Europe.

Lors de leur dernière rencontre en demi-finale de Coupe du Monde (2-1 pour la Croatie), les Anglais avaient terminé leur aventure dans le dernier carré, mettant fin à des années de désillusions. Humiliés par l'Islande en huitièmes de finale de l'Euro 2016, les Three Lions comptent désormais sur une nouvelle génération prometteuse (Phil Foden, Marcus Rashford, Declan Rice ou Mason Mount).