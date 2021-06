Euro 2021 : l'Angleterre première du groupe D, la Croatie qualifiée après sa victoire contre l'Écosse

Sans briller mais plus réaliste, l'Angleterre a assuré l'essentiel, mardi 22 juin. Les Three Lions, vainqueurs de la République tchèque (1-0) grâce au deuxième but de Raheem Sterling, ont validé leur première place du groupe D et pourraient affronter l'équipe de France si celle-ci terminait deuxième de la poule F.

De son côté, la Croatie a réagi en s'imposant avec autorité contre l'Écosse (3-1). Battus par les Anglais en ouverture, timorés contre les Tchèques, les vice-champions du monde ont réagi après l'égalisation écossaise et ont pu compter sur leur éternel capitaine, Luka Modric, magnifique buteur puis passeur décisif.

Le strict minimum pour l’Angleterre

Une bonne demi-heure, et puis c’est tout. L’Angleterre de Gareth Southgate, privée de Mason Mount et Ben Chilwell déclarés cas-contact au Covid-19, a fait le job mardi soir contre la République tchèque. Surtout, les Three Lions, qui resteront à Wembley, ont pu compter sur leur attaquant Raheem Sterling, encore très bien placé au second poteau au moment de réceptionner le caviar de l’excellent Jack Grealish (11e). Déjà à l’origine de la première occasion anglaise, conclue sur le poteau (2e), l’attaquant de Manchester City a inscrit son deuxième but de la compétition et permis, surtout, aux Three Lions de valider leur première place.

La Tchéquie, si séduisante jusqu’ici et portée notamment par son avant-centre atypique Patrick Schick (3 buts, co-meilleur buteur de l’Euro), a bien essayé d’inquiéter l’Angleterre mais ni Darida (28e) ni Soucek (36e) n’ont réussi à tromper Pickford. Les coéquipiers d’Harry Kane, encore muet mardi soir, n’en demandaient pas tant d’autant plus que le rythme a nettement diminué au fil de la rencontre. Face à des Tchèques étonnamment amorphes, et finalement troisièmes après le succès de la Croatie (voir ci-dessous) dans le même temps, les Anglais se sont promenés jusqu’au terme du match et ils pourraient affronter la France en huitièmes de finale si les Bleus venaient à terminer deuxièmes de leur groupe F.

2 - Raheem Sterling est devenu le 2e joueur à inscrire les 2 premiers buts de l’Angleterre dans un EURO, après Alan Shearer en 1996. Chacun des 4 buts concernés a d’ailleurs été inscrit à Wembley. Jardin. #ENG #EURO2020 pic.twitter.com/JKWIgsMZxu — OptaJean (@OptaJean) June 22, 2021

Modric, l’éternel sauveur de la Croatie

Et la lumière fut. Elle vint d'un coup de patte. D'un éclair de génie, celui d'un homme qui n'a pas d'âge apparemment, puisqu'à bientôt 36 ans, Luka Modric a encore sauvé sa Croatie d'une terrible désillusion. Car pendant une bonne vingtaine de minutes, suite à l'égalisation de McGregor (42e), l'Écosse avait virtuellement éliminé les vice-champions du monde. Mais c'était sans compter sur le talent de l'éternel meneur de jeu du Real Madrid. Le capitaine croate, à l'origine de l'action sur un premier extérieur du droit dont il a le secret, était également à la conclusion du mouvement collectif. Un nouvel "exter" de toute beauté, aux abords de la surface, venait ainsi relancer sa sélection, et la remettre à l'endroit (2-1, 62e).

35a 286j - Luka Modric est désormais le joueur le plus jeune (22 ans et 273 jours contre l'Autriche en 2008) et le plus âgé (35 ans et 286 jours ce soir contre l'Écosse) à avoir marqué avec la Croatie à l'EURO. Délice. #CROSCO #EURO2020 pic.twitter.com/PI2HlZHiJy — OptaJean (@OptaJean) June 22, 2021

Un quart d'heure plus tard, sur un nouveau coup de pied, arrêté cette fois-ci, il offrait le troisième but des siens à Ivan Perisic (3-1, 77e), à la réception d'un corner tiré tout en finesse par le Madrilène. Largement suffisant face à une Écosse presque inoffensive (pire attaque de l'Euro avec 1 but inscrit). La Croatie, avec ce succès (3-1), passe donc devant la République tchèque, et termine deuxième derrière l'Angleterre. En huitièmes de finale, Modric et les siens pourraient affronter la Suède, la Slovaquie, l'Espagne ou la Pologne.