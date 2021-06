Euro 2021 : Cristiano Ronaldo dépasse Michel Platini et devient le seul meilleur buteur de l'histoire de la compétition

Il ne lui fallait plus qu'un but pour dépasser Michel Platini, le Portugais en a marqué deux contre la Hongrie ce mardi.

Il avait déjà rejoint Michel Platini et ses neufs buts en 2016. Cristiano Ronaldo est devenu le seul meilleur buteur de l'histoire de l'Euro en validant la victoire tardive du Portugal contre la Hongrie, ce mardi 15 juin à Budapest (3-0). Auteur d'un doublé, le quintuple Ballon d'or a atteint la barre des onze réalisations dans la compétition, en 22 matches depuis son premier Euro en 2004, à 19 ans.

Record de buts et d'apparitions à l'Euro

Après avoir manqué le cadre alors qu'il arrivait lancé plein axe à seulement trois mètres du but hongrois (43e), l'attaquant de la Juventus Turin s'est montré patient. Il a d'abord marqué sur penalty à la 87e minute. Puis, c'est en effaçant le gardien Peter Gulacsi d'un subtil double contact qu'il a nouveau trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel.

Par sa simple présence sur la pelouse, le Portugais avait déjà battu deux autres records. Il était déjà devenu quelques minutes plus tôt le premier joueur à participer à cinq éditions de l'Euro et celui ayant pris part au plus grand nombre de rencontres dans la compétition (39).