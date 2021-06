Euro 2021 : 24 tweets qui nous ont fait rire pendant ce Hongrie-France désespérant

Un nul et c'est tout. L'équipe de France a été contrainte au match nul contre la Hongrie (1-1) lors de son deuxième match de l'Euro à Budapest, samedi 19 juin. Un résultat frustrant qui a inspiré les internautes sur Twitter qui ont commenté la prestation, très discrète, de Karim Benzema, celle de Benjamin Pavard, coupable sur le but hongrois, celle de l'arbitre, qui n'a pas réellement convaincu.

Franceinfo vous propose une sélection de 24 tweets qui ont fait sourire la rédaction durant ces 90 minutes qui ne se sont pas terminées comme on l'aurait souhaité.

Ceux qui étaient en colère

Didier Deschamps et les Bleus étaient prévenus. Face à une équipe regroupée dans ses 30 derniers mètres, accrocheuse et portée par 65 000 supporters, l'équipe de France a galéré. Elle était même menée à la pause. Finalement, elle est allée chercher le match nul, mais le scénario et le résultat ont interrogé les internautes. Ou provoqué leur colère ou leur incrédulité.

Le terrain est lourd... Et il faut chaud aussi #HONFRA pic.twitter.com/7iMcI5me1s — Nelson CGD (@Nelson_CGD) June 19, 2021

Quand je vois la france faire match nul contre la Hongrie :#HONFRA pic.twitter.com/ZtN92NoKHn — La Dbauche (@LADbauche) June 19, 2021

Deschamps lorsqu’il va chercher Benzema dans les vestiaires #FRAHON pic.twitter.com/nSReGH9ohZ — les français sont rois (@celia_rcnl) June 19, 2021

Moi qui essaye de comprendre comment on a pu battre l’Allemagne et galérer contre la Hongrie #HONFRA pic.twitter.com/o1PN0dQmm3 — (@jrecompte_) June 19, 2021

Didier Deschamps pdt la mi-temps de France Hongrie pic.twitter.com/OIhvQlACjT — Lord Takashi (@Lisez_Berserk) June 19, 2021

Ceux qui pensent que Benjamin Pavard n'était pas à la hauteur

Sonné, mais solide, face à l'Allemagne, Benjamin Pavard n'a pas été à la fête contre la Hongrie. Fautif sur le but − il est pris de vitesse par Attila Fiola −, le défenseur tricolore a souffert durant toute la rencontre. Une prestation qui n'est pas passée inaperçue sur Twitter.

#HONFRA

La liste latéraux droits français qui sont meilleurs que Pavard : pic.twitter.com/Hl80mrC4ws — Facundo Smirnov (@Chtigars35) June 19, 2021

Pavard dans le 11 de l’équipe de France #FRAHON pic.twitter.com/6CLUMysopR — Clément (@Clement_BT) June 19, 2021

"SECONDE MI-TEMPS SUR L'BANC PAVAAAAARD !!!!" — Nando (@NandoChachalana) June 19, 2021

Benjamin Pavard merci pour la reprise de volée mais maintenant il faut partir monsieur, on veut Jules Koundé. — Charly M. (@SeriousCharly) June 19, 2021

Ceux qui se sont moqués de l'efficacité de Karim Benzema (et des attaquants tricolores)

En trente tirs tentés en trois participations à l'Euro (2008, 2012 et 2021), Karim Benzema n'a toujours pas marqué. Face à la Hongrie, l'attaquant a encore tenté, mais n'a pas trouvé la cible. Une inefficacité qui fait jaser et rire les internautes.

-Le match était difficile en plus sans notre meilleur attaquant il est difficile de marquer

-Mais Benzema a jouer Didier..

-Je parlais de Matt Hummels #HONFRA pic.twitter.com/artr5iOJMj — LE 4-4-2 (@_le442) June 19, 2021

⚽️ Et toujours cette question: jusque quand Hummels restera-t-il le meilleur buteur français de cet Euro? #FRAHON — Alex Vizorek (@alexvizorek) June 19, 2021

On attend toujours le but de benzema #HONFRA pic.twitter.com/TcBJravtt7 — T A R K O V (@freeze78) June 19, 2021

Benzema depuis son retour en EDF pic.twitter.com/HTFyqMqxoC — Dreamix Le Footix (@AlDreamix) June 19, 2021

Griezmann qui montre à Benzema comment marquer un but en Euro #HONFRA pic.twitter.com/tNNSHN1gNm — Stacoz (@Stacoz_) June 19, 2021

L'absence de Mats Hummels se fait ressentir en attaque. #HONFRA — SO FOOT (@sofoot) June 19, 2021

Ceux qui ont été soulagés par l'égalisation d'Antoine Griezmann (mais qui se sont quand même moqués)

Le sauveur des Bleus se nomme Antoine Griezmann. L'attaquant a égalisé en seconde période. Mais les internautes n'ont pas oublié la publicité pour la marque française de haute couture Balmain où on voit le joueur arboré une tenue blanche et notamment une veste à épaulettes dont se sont délectés les internautes.

Ouiiiiiiiiiiiii

On savait que Griezmann avait les épaules pour!!!#HONFRA pic.twitter.com/XOuwo3WuVS — Le tacle assassin (@tacle_assassin) June 19, 2021

« Face au cage j’avais le poids de toute l’équipe sur mes épaule » #HONFRA pic.twitter.com/FOx1zRNPl1 — Famax‍☠️ (@Famax93) June 19, 2021

Si la France gagne je viens comme ça au boulot lundi. #HONFRA pic.twitter.com/dTGriF2o9q — Clément Bacq (@ClemBacq) June 19, 2021

Celui qui s'est gaussé du passage rapide d'Ousmane Dembélé sur le terrain

Ousmane Dembélé a remplacé Adrien Rabiot à la 57e minute de la rencontre. Trente minutes plus tard, l'ailier tricolore regagnait les tribunes, visiblement blessé. Un passage éclair sur la pelouse qui lui a valu une moquerie inspirée de la part d'un internaute. A noter que le joueur s'est quand même mis en évidence avec une frappe sur le poteau.

Ceux qui estiment que l'arbitre n'avait pas les yeux en face des trous

L'arbitre anglais Michael Oliver n'a pas vraiment convaincu les internautes. C'est le moins qu'on puisse dire. Certains l'ont accusé de ne voir que les fautes françaises et de ne pas siffler les fautes hongroises. Un problème de vue ? Nous ne franchirons évidemment pas cette ligne, mais d'autres ne se sont pas gênés. Certains l'ont même accusé une certaine partialité.

Rare photo de l'arbitre de la rencontre, en civil :#HONFRA pic.twitter.com/k1ANptaSZa — Hart Baccus Kerrigan (@HartBaccus) June 19, 2021

L'arbitre quand il vas rentré dans le vestiaire de la Hongrie #HONFRA pic.twitter.com/Nng04f8UuK — ThÉo (@theopvch) June 19, 2021

Celui qui était un peu aigri de la célébration des Hongrois après ce match nul

Ce résultat ne fait pas les affaires de l'équipe de France qui va devoir patienter avant d'être qualifiée pour les huitièmes de finale. Les supporters tricolores s'attendaient à une victoire facile, ceux qui ont parié en ont eu pour leur frais.