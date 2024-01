Les pilotes disputent pour la première fois, jeudi, au coeur du désert saoudien, une étape marathon de 48 heures.

Une organisation inédite et déjà des bouleversements. Le peloton du Dakar a bouclé la première partie de la toute nouvelle étape marathon de 48 heures en plein milieu du désert et des dunes de l'Arabie saoudite. Les pilotes de toutes les catégories encore en course ont rejoint les différents bivouacs avant de reprendre le départ vendredi matin. Ce qui n'est pas le cas de Yazeed Al-Rajhi (Toyota), leader chez les autos au départ, accidenté en tout début de spéciale et contraint à l'abandon.

Sébastien Loeb pour l'instant 3e, Adrien Van Beveren provisoirement en tête

En tête à l'arrêt du chronomètre et à tous les points intermédiaires, Carlos Sainz (Audi) se replace dans la course à un rythme qui lui permettrait de prendre la tête du classement. Il devance provisoirement son coéquipier Mattias Ekström et Sébastien Loeb (Prodrive). Vainqueur de la 2e étape, Stéphane Peterhansel a connu un problème mécanique qui l'a forcé à s'arrêter plusieurs heures.

Chez les motos, le Français Adrien Van Beveren (Honda) a pris la tête au deuxième ravitaillement, après presque 400 kilomètres, devant Ricky Brabec, qui prendrait la tête du classement général.