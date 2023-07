Violences après la mort de Nahel : des concerts, des festivals et un défilé de mode annulés

L'annulation de plusieurs événements culturels a été décidée à la suite des émeutes qui ont éclaté après la mort de Nahel, inhumé samedi 1er juillet.

Les émeutes liées au décès de Nahel, tué mardi 27 juin lors d'un contrôle policier, et la mobilisation des forces de l'ordre ont conduit depuis vendredi 30 juin à plusieurs annulations d'évènements. Celle du défilé mode hommes Celine, prévu dans la soirée du dimanche 2 juillet à Paris, est la dernière en date. Le créateur Hedi Slimane a d'abord évoqué, samedi 1er juillet, dans son court texte sur Instagram la "sécurité" et "l'évolution incertaine de ces troubles d'une grande gravité".

Hedi Slimane, considéré comme l'un des créateurs les plus influents de la mode masculine, avait décidé de présenter ses collections en dehors du calendrier officiel. "Un défilé de mode dans Paris, alors que la France et sa capitale sont ainsi (endeuillées) et meurtris, semble, de mon seul point de vue, inconsidéré et totalement déplacé", a-t-il ajouté dans son message.

Les obsèques de Nahel, 17 ans, se sont déroulées samedi 1er juillet à la mi-journée, au funérarium de Nanterre (Hauts-de-Seine). Une cérémonie a ensuite eu lieu dans l'après-midi à la mosquée Ibn Badis de la commune, avant l'inhumation au cimetière du Mont Valérien.

Une série d'annulations

Jusqu'ici, la plus importante annulation d'un évènement culturel a été celle des deux concerts de la mégastar Mylène Farmer, prévus vendredi et samedi au Stade de France. L'annonce avait été faite vendredi 30 juin en milieu d'après-midi par la préfecture de Seine-Saint-Denis, quelques heures avant le premier spectacle.

Par ailleurs, la dernière soirée du festival Fnac Live à Paris vendredi, certains concerts du Barrière Enghien Jazz Festival samedi et dimanche ont été annulés. Tout comme le Festival des Hauts de Garonne à Floirac et Lormont (Gironde) prévu vendredi et samedi ou encore la première édition du festival de musique Yardland qui devait se tenir samedi et dimanche au parc de Choisy (Val-de-Marne). La décision a été prise par la préfecture.

Le Président Emmanuel Macron a également dû reporter sa visite d'Etat en Allemagne en raison des émeutes en France, alors qu'il voulait ouvrir un "nouveau chapitre" franco-allemand.