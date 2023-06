Mort de Nahel : plusieurs concerts annulés en région parisienne, dont ceux de Mylène Farmer au Stade de France

Mylène Farmer ne se produira pas au Stade de France vendredi et samedi en raison des risques de violences urbaines.

Face au risque de nouvelle soirée de violences urbaines, les concerts de Mylène Farmer sont annulés vendredi 30 juin et samedi 1er juillet au Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a appris franceinfo de source proche du dossier vendredi. Dans un tweet, la préfecture de Seine-Saint-Denis indique que la décision a été prise par la cellule interministérielle de crise.

À Paris, la dernière soirée du festival Fnac Live Paris est également annulée sur le parvis de l'Hôtel de Ville, annonce la Fnac sur Twitter. Le festival avait démarré mercredi dernier et devait se terminer vendredi pour cette 12e édition. Etaient notamment programmés Hervé, Eesah Yasuke, Selah Sue, Gabi Hartmann, Sublime, Disiz, Luther, Rounhaa et Ofenbach. Les concerts étaient accessibles gratuitement et il n'y aura donc pas de billets à rembourser. "Nous remercions les artistes programmés sur cette soirée et le public pour leur compréhension", s'excuse la Fnac.

Pas de concerts à Enghien-les-Bains samedi et dimanche

Le Barrière Enghien Jazz Festival annonce également dans un communiqué l'annulation de ses concerts samedi et dimanche. "Suite à l’arrêté préfectoral du vendredi 30 juin 2023, nous sommes au regret de devoir annuler les concerts prévus ce samedi 1er et dimanche 2 juillet sur les scènes du Jardin des Roses et du Lac", à Enghien-les-Bains dans le Val-d'Oise, écrivent les organisateurs.

Les Village People, Boy George, Philip Lassiter, Ida Nielsen et Judith Hill devaient se produire samedi. Dimanche, Louis Bertignac, Haylen, China Moses, Antibalas et Electro Deluxe étaient annoncés. Les organisateurs indiquent en revanche que les concerts prévus vendredi au Jardin des Roses sont maintenus, tout comme le concert de Yuri Buenaventura prévu ce vendredi soir à 21h au Théâtre du Casino.