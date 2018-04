VIDEO. Jacques Higelin, un artiste fantasque et attachant proche de son public

Il avait la "tête les étoiles" mais le cœur toujours sur scène. Artiste fantasque et attachant, Jacques Higelin est mort à 77 ans, vendredi 6 avril, après avoir touché l'âme des Français pendant plus de 50 ans. Né en 1940, ce fils de cheminot apprend très jeune la musique. Il quitte l'école à 14 ans pour se consacrer à sa passion et devient d'abord comédien. Avec sa tignasse légendaire, il excelle sur scène. Lors de ses concerts de trois ou quatre heures, il entretient un contact très fort avec son public, qu'il interpelle en permanence.

Au fil des années, le poète frondeur change de style. De baladin hippie, il devient un rockeur révolté. Il aime se travestir et se maquiller, dans des mises en scène théâtrale. Insoumis, idéaliste, il n'hésite pas à descendre dans la rue pour défendre des sujets qui lui sont chers, comme le droit au logement. Il a transmis le virus du spectacle à ses trois enfants, parmi lesquels Izia et Arthur H, tous deux chanteurs. Durant toute sa carrière, Jacques Higelin a gardé cette image d'un homme libre, loin du show-business, généreux avec ses fans. La vie d'un éternel optimiste, en somme.