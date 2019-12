VIDEO. Des aurores boréales illuminent le ciel de la Laponie

Regardez le ciel ! Dans le nord de la Finlande, des aurores boréales ont éclairé la nuit du 18 au 19 décembre. Ces lumières ont ravi les observateurs pendant plusieurs heures. Un phénomène fréquent en cette saison en Laponie, mais menacé par la pollution lumineuse.

"Les aurores boréales sont causées par l'électricité solaire, aussi appelée vent solaire, qui se dépose dans l'atmosphère. Le vent solaire souffle en direction de la Terre en continu, de façon plus ou moins importante, explique Jean Lilensten, directeur de recherche au CNRS et auteur de Chasseur d'aurores (La Martinière). En arrivant près de la Terre, les particules électriques sont happées par le champ magnétique, puis tournent autour de notre planète, avant d'être déviées vers le pôle Nord et le pôle Sud. En temps normal, une grosse partie du vent solaire se dirige donc vers les aimants magnétiques de la Terre que sont les deux pôles."