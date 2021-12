Miss France 2022 : Amandine Petit s'apprête à passer le flambeau "sans regret" mais non sans une certaine "nostalgie"

Miss France 2021 s'apprête à passer le flambeau. Avant le concours Miss France 2022, qui se déroule dans le Calvados samedi 11 décembre, la gagnante de l'édition 2021, Amandine Petit, a assisté cette semaine aux répétitions de la cérémonie au Zénith de Caen. "Tout se passe bien ?", demande Miss France aux 29 prétendantes au titre cette année. "Elles ressentent ce que je ressentais l'année dernière : un peu de trac et beaucoup d'émotion", se souvient celle qui a été couronnée à tout juste 23 ans. De son élection, la jeune femme retient "des paillettes de partout, les tenues impressionnantes de grands couturiers, les paillettes dans le regard des gens qu'on croise dans la rue ou sur les robes de ces petites filles qui rêvent de devenir Miss France, et qui viennent vous voir avec la robe de Miss France".

"Vous passez d'un extrême à l'autre"

Pendant un an, Amandine Petit a parcouru la France avec son écharpe de reine de beauté : "Du jour au lendemain, vous pouvez vous retrouver au festival de Cannes, de Monaco ou encore de Deauville ... et le lendemain vous pouvez être intronisée par le cassoulet sur une séance de dédicaces ! Vous passez d'un extrême à un autre, et ce grand écart c'est aussi le socle-même de Miss France", estime-t-elle.

Les répétitions du concours Miss France 2022 au Zénith de Caen, le 9 décembre 2021. (VICTORIA KOUSSA / FRANCEINFO)

Ce samedi 11 décembre, Miss France 2021 va donc tourner une nouvelle page de sa vie, avec "une petite appréhension, dans un premier temps, de se dire que je vais être loin de l'organisation de Miss France et que je vais devoir me réhabituer à faire mon planning toute seule ..." Amandine Petit, qui ressent "déjà une grande part de nostalgie", souligne qu'elle "n'a aucun regret" sur l'année qui vient de s'écouler. "Je suis tellement heureuse !" lance-t-elle.

"Je ne passe pas la main en me disant que j'ai loupé quelque chose, non ! Mon seul regret, c'est que le temps passe beaucoup trop vite." Amandine Petit à franceinfo

Après avoir rendu son écharpe de Miss France, Amandine Petit "voit bien un avenir plutôt sympa, parce que le but c'est aussi de se faire plaisir quand on a 24 ans". Elle se projette "à la télévision, à la radio, avec beaucoup de travail, et pourquoi pas aussi un peu dans la mode, après mon travail avec Jean-Paul Gaultier pour le Sidaction." Même si avant d'entamer ce nouveau chapitre, Amandine Petit a prévu de rattraper des heures de sommeil et de retrouver ses proches.