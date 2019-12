Miss France 2020 : le jury a préféré Miss Provence, Miss Côte d'Azur et Miss Bourgogne à Miss Guadeloupe

Favorite du public, la Guadeloupéenne Clémence Botino a remporté le concours de beauté national.

S'il n'y avait pas eu le vote des téléspectateurs, jamais Clémence Botino n'aurait été élue Miss France 2020, samedi 14 décembre au soir, à Marseille. Car le jury du concours de beauté national préférait en effet Miss Provence, Miss Côte d'Azur et Miss Bourgogne à Miss Guadeloupe, comme le révèle le récapitulatif des résultats (pdf) rendu public dimanche 15 décembre.

Huitième pour le jury, première pour le public

Au premier tour de vote, lorsqu'il ne restait plus que quinze des trente candidates, les jurés, présidés par l'internationale de football Amandine Henry, ont placé Miss Provence, Miss Côte d'Azur et Miss Bourgogne ex aequo sur la première marche du podium. Dans leurs cœurs, Miss Guadeloupe n'arrivait que huitième. Mais le public, lui, avait déjà fait de Miss Guadeloupe sa chouchoute, lui attribuant la première place de son classement. Le cumul des votes du public et du jury a permis à Clémence Botino de se classer troisième et de passer le premier tour parmi les cinq premières.

Le second tour, où seul le public votait, a garanti le sacre à Miss Guadeloupe. Avec 31,95% des voix, Clémence Botino a ainsi été préférée par les téléspectateurs aux quatre autres finalistes, Miss Provence (30,66%), Miss Tahiti, Miss Bourgogne et Miss Côte d'Azur. Miss Guadeloupe succède ainsi à la Polynésienne Vaimalama Chaves. Originaire de la commune du Gosier, la lauréate du concours de beauté est âgée de 22 ans et mesure 1,75 mètres. Etudiante en première année de master d'histoire de l'art à la Sorbonne, à Paris, elle se présente comme passionnée d'art, particulièrement de musique et de cinéma, aimant aussi les voyages, la mode et jouer du piano.