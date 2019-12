Clémence Botino, Miss Guadeloupe, est sacrée Miss France 2020

La jeune femme de 22 ans succède à Vaimalama Chaves, qui représentait Tahiti.

La Guadeloupe attendait cela depuis dix-sept ans. Clémence Botino, Miss Guadeloupe 2019, a été sacrée Miss France 2020 samedi 14 décembre à Marseille (Bouches-du-Rhône), devançant in extremis Miss Provence, la régionale de l'étape. "Je ne sais pas quoi dire... J'ai longtemps hésité à me présenter à Miss France.. (...) Cette victoire je la donne à la Guadeloupe et à la France", a réagi la jeune femme, très émue, juste après son sacre. Elle a été préférée par les téléspectateurs aux quatre autres finalistes, Miss Provence, Miss Tahiti, Miss Bourgogne et Miss Côte d'Azur.

La jeune femme, titulaire d'un bac S mention très bien a la particularité d'avoir étudié un an à Miami, ce qui l'a rendue totalement bilingue. Elle est étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne et souhaiterait s'orienter vers la conservation du patrimoine. Elle a confié au cours de l'émission avoir attendu pour se présenter au concours, après avoir poussé ses études.