Mennel Ibtissem, candidate de "The Voice", critiquée pour des messages au sujet des attentats écrits en 2016

"Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement", écrivait notamment la jeune femme en 2016 sur Facebook. Face au début de polémique, elle s'est défendue sur Twitter.

Sa reprise de Hallelujah de Leonard Cohen avait ému les télespectateurs. Mais Mennel Ibtissem, candidate de l'émission "The Voice", sur TF1, fait depuis parler d'elle pour d'autres raisons : deux anciens messages, publiés sur son compte Facebook, dans lesquels elle réagit aux attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray, relayant notamment des thèses complotistes. Elle s'est défendue sur Twitter, lundi 5 février, après l'éclatement de la polémique.

"C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine", écrivait notamment Mennel Ibtissem sur Facebook le 15 juillet 2016, au lendemain de l'attentat de Nice, selon une capture d'écran relayée sur les réseaux sociaux. Elle ajoutait : "Et toujours pour rester fidèle, le 'terroriste' prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai que quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers." Un message accompagné du hashtag #PrenezNousPourDesCons.

Deux semaines plus tard, quelques jours après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, elle écrivait sur Facebook : "Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement."

"J'aime la France"

Ces propos ont été dénoncés sur les réseaux sociaux par des internautes, dont des personnalités connues, telles que l'ancienne membre du CSA Françoise Laborde et la députée LR Valérie Boyer. Elles ont mêlé la critique de ces deux messages avec celle du voile porté par Mennel Ibtissem sur scène, et d'autres messages où elle fait la promotion d'un livre de Tariq Ramadan et pose avec une fondatrice de l'association féministe Lallab.

On attend une réaction de @TheVoice_TF1 , @AprikianAra et @nikosaliagas après les révélations sur le profil de cette chanteuse... Toujours les mêmes officines #lallab qui promeuvent la soumission des femmes. https://t.co/VJweLdOOmr — Francoise Laborde (@frlaborde) 5 février 2018

en soutien aux #femmes iraniennes qui osent au péril de le

leur vie ôter leur #voile on en fait la promotion via #TheVoice avec #Mennel qui #EnMemeTemps remet en cause des attentats de Nice, soutien #TariqRamadan ... #coherence #ousontlesféministes? >> https://t.co/kJsCjYW4D5 https://t.co/Yf3mZ1QkA9 — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 5 février 2018

"On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes", a réagi la jeune femme de 22 ans sur Twitter, lundi 5 février. "J'aime la France. Je condamne bien évidemment avec la plus grande fermeté le terrorisme."

Depuis hier, je lis beaucoup de choses qui sont sorties de leur contexte.

On me prête des intentions qui ne sont pas les miennes et qui ne reflètent aucunement ma pensée. — Mennel Official (@MennelOfficial) 5 février 2018

Je suis née à Besançon, j’aime la France, j’aime mon pays. Je condamne bien évidement avec la plus grande fermeté le terrorisme. C’était la raison de ma colère. Comment imaginer défendre l’indéfendable ! — Mennel Official (@MennelOfficial) 5 février 2018

Je prône un message d'amour, de paix et de tolérance, la preuve en est mon choix de chanter Hallelujah de Léonard Cohen. Cette chanson illustre parfaitement le message que je souhaite faire passer en tant qu’artiste. — Mennel Official (@MennelOfficial) 5 février 2018

Une autre polémique a par ailleurs éclaté au sujet de propos tenus lors de l'émission "Touche pas à mon poste", lundi, au sujet de la chanteuse, qui a interprété une partie de son morceau en arabe. "Le voile ne me choque pas. La chan­son en arabe non plus, même si je trouve que, par les temps qui courent, ça ne s'impo­sait peut-être pas néces­sai­re­ment", a déclaré la chroniqueuse Isabelle Morini-Bosc, s'attirant des critiques sur les réseaux sociaux.

Entendre à la télévision que ta langue maternelle, millénaire, la langue de Gibran Khalil Gibran, la langue aux 100 noms pour dire "Amour", n'est pas audible "par les temps qui courent", c'est fait grâce à @TPMP. L'ignorance de cette dame fait de la peine. https://t.co/TOhpUePmF3 — Rachid l'instit (@rachidowsky13) 5 février 2018