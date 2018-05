"Quel gâchis ! 'Koh-Lanta', c'était mieux avant" : d'anciens candidats réagissent après l'annulation de l'émission

Le jeu phare de TF1 se retrouve dans la tourmente : la production a été contrainte d'annuler le tournage d'une nouvelle saison, après qu'une candidate a accusé un autre participant d'"agression sexuelle".

"J'ai mal à mon 'Koh Lanta'". Après qu'une candidate a accusé un autre participant d'"agression sexuelle", la production du célèbre jeu de téléréalité a été contrainte d'annuler le tournage. Depuis cette annonce, faite jeudi 10 mai, d'anciens candidats sortent de leur silence.

J’ai mal à mon Koh Lanta ... pic.twitter.com/SbWadbFWtw — Clemence Castel Officiel (@clemencecastel1) 11 mai 2018

"On n'a ni le temps ni l'envie de penser au sexe. Je me souviens que dans la trousse de premier secours, on avait été surpris de trouver au milieu des pansements et bandages... deux préservatifs !", explique au Parisien Nessim, de l'édition 2015. Même son de cloche pour Lau, candidat en 2016 : "Personnellement j'ai eu zéro libido là-bas. Je ne pensais qu'à survivre, donc à manger, à rester en forme. Le sexe, je n'y pensais même pas." Toutefois, certains reconnaissent l'existence de "relations sexuelles ou amoureuses" : "Ce n'est pas fréquent, mais cela n'a rien d'impossible non plus."

"Je suis pas étonné. A force de rechercher des profils prêts à faire tout et n'importe quoi pour pouvoir passer à la télé, on finit par se brûler", écrit aussi Nessim sur Twitter. De son côté, Amel, gagnante de la deuxième promotion, estime dans un tweet que "'Koh-Lanta' est devenu de la téléréalité. Le casting l'est aussi." Et elle ajoute : "Quel gâchis ! 'Koh-Lanta', c'était mieux avant."

Kohlanta c'était mieux avant...jdis Ça, jdis rien...#kohlanta #télérealite #casting https://t.co/mtj8eVYL24 — Amel Koh Lanta (@AmelKoh) 11 mai 2018

En week-end j’apprends les nouvelle des événements qui ce sont produit sur le tournage de #Kohlanta je ne suis pas étonné à force de rechercher des profils prêt à faire tout et n’importe quoi pour pouvoir passer à la télé on fini par ce brûlé Revenez au vrai valeur de #KohLanta pic.twitter.com/jRW44sb6Up — Nessim (@NessimOfficiel) 11 mai 2018

"C'est dingue d'en arriver là"

Nombreux sont ceux qui expriment leur tristesse. A l'image de Théotime, candidat de la saison 2017 et de Catherine, participante en 2006. Si Jeff, candidat en 2015, est "sincèrement triste", il pointe la responsabilité de la production de l'émission.

j'ai de la peine pour les autres candidats qui resteront frustrés de ne pas être allés au bout de leur aventure, de ne pas avoir été médiatisés... bref de ne pas avoir vécu pleinement leur @KohLantaTF1 ! comme ceux de la saison 13 (celle de la mort du candidat et du toubib) ! https://t.co/0QJGXPpluu — CatherineBrun (@CatherineKL6) 10 mai 2018

C'est dingue d'en arriver là en participant à une aventure aussi incroyable... mes amitiés a toutes les équipes vous faites un super boulot — Théotime Koh Lanta (@theotimekl) 11 mai 2018

Entre les pleureuses , les menteurs , un casting fortement critiqué, l audimat en baisse et cette annulation ... je pourrai faire un tweet cynique mais je suis juste sincèrement triste 1/2 — Jeff (@_jeffreak_) 11 mai 2018

les gens veulent retrouver l essence de ce beau programme et pas une ile avec 273 colliers gérée par une équipe de prod de bras cassés . A force de courir apres le buzz vous ruinez @KohLantaTF1 . @Alpfr @ALJ #pathetique 2/2 — Jeff (@_jeffreak_) 11 mai 2018

Alban, candidat du "Retour des héros", actuellement diffusé sur TF1, reprend de son côté les mots d'Alexia Laroche-Joubert, la présidente d'Adventure Line Productions qui produit le jeu d'aventure : "Nous ne sommes ni juge, ni procureur et tenons à respecter la parole de l'une comme la présomption d'innocence de l'autre."