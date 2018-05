Le tournage de Koh-Lanta suspendu après un "événement" entre deux participants

La société qui produit l’émission Koh-Lanta sur TF1 annonce vendredi l’interruption du tournage de la prochaine saison à cause d’un "événement survenu entre deux participants". Sans plus d'explications...

Adventure Line Productions (ALP) qui produit l'émission Koh-Lanta diffusée sur TF1 depuis 2001 annonce l'interruption du tournage de la téléréalité "à cause d'un événement survenu entre deux participants de la prochaine saison", peut-on lire dans un communiqué publié par TF1 sur son compte Twitter vendredi 11 mai. Le tournage de la 23e saison avait lieu dans le Pacifique. "Les conditions nécessaires à son bon déroulement n'étant plus réunies, TF1 prend acte de cette décision qu'elle estime prudente, responsable et conforme aux valeurs de Koh-Lanta" ajoute TF1 qui ne précise pas la nature de l'événement en question.

Un "événement extérieur au jeu" mais encore inexpliqué

"Cet événement extérieur au jeu est survenu entre deux concurrents au cours de la nuit du 4e au 5e jours de tournage de la nouvelle édition" précise Adventure Line Productions sur son site internet. "Cet événement sur lequel il ne nous appartient pas de faire davantage de commentaires nous a conduit en concertation avec l'ensemble des équipes sur place de suspendre le tournage" poursuit la société de production. Adventure Line Productions a "considéré qu'il était impossible de poursuivre cette nouvelle édition dans des conditions suffisamment sereines". "TF1 et ALP sont attachés à préserver les valeurs qui font de Koh-Lanta un grand jeu d'aventure familial", conclut Adventure Line Productions.

Un précédent en 2013 avec la mort d'un candidat

Ce n’est pas la première fois que le tournage d’une saison de Koh-Lanta est interrompu mais cela reste exceptionnel. La situation s'était produite en 2013 lorsqu’un candidat avait succombé à un arrêt cardiaque dès le premier jour du tournage. Dans tous les cas, c’est un coup dur pour TF1, l’émission Koh-Lanta réunit chaque vendredi soir plus de cinq millions de téléspectateurs.