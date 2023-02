La série d'espionnage sera rebaptisée "The Department" et s'inspirera des témoignages d'anciens agents de la CIA.

L'acteur et réalisateur George Clooney réalisera le remake américain du Bureau des Légendes, rebaptisé "The Department", ont annoncé la chaîne payante américaine Showtime et les producteurs français de la série originelle. Ce "thriller d'espionnage sera ancré dans le monde des services secrets américains et le contexte géopolitique récent, en puisant largement dans les témoignages d'anciens agents de la CIA", précisent dans un communiqué les co-producteurs français TOP et Federation Studios aux origines de la fiction. La production est prévue en 2023.

George Clooney sera aussi un des co-producteurs de la série aux USA. "On ne pouvait rêver plus belle affiche que George Clooney et Showtime pour la version nord-américaine du 'Bureau des Légendes'", commente Guillaume Pommier, responsable de Federation dans ce communiqué. "La passion et l'ambition que nous partageons avec eux pour cette série incroyable, associée à la force de frappe de Showtime va faire des miracles pour amener 'The Department' au public international", poursuit-il. Aucune indication n'a été donnée sur la distribution américaine.

Succès international

La série-star de Canal+ a été vendue dans plus de 100 pays et louée par la DGSE (services de renseignements français, où évoluent les personnages) elle-même pour son réalisme. Le réalisateur français Éric Rochant ("Les Patriotes") en fut le "showrunner" (auteur-producteur, dans le jargon des séries) depuis la première diffusion en 2015. Avant, pour le final de la 5e et dernière saison en 2020, de passer la main à Jacques Audiard, réalisateur d'Un prophète et des Frères Sisters.

Cette série a suivi les pas de ces agents français sous couvertures à l'étranger (les fameuses "légendes", fausses identités soignées) autour d'un personnage central, Malotru, interprété par Mathieu Kassovitz.