Télévision : Cyril Hanouna dénonce "un acharnement sur 'TPMP'", notamment de l'Arcom

"On est l'émission la plus puissante du PAF", se vante l'animateur sur franceinfo en expliquant les amendes à répétition infligées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par "la jalousie" de ses concurrents.

"Il y a un acharnement sur 'TPMP'", dénonce jeudi 31 août sur franceinfo Cyril Hanouna, producteur et animateur de "Touche pas à mon poste" sur C8, après les récentes amendes infligées par l'Arcom à l'émission. La chaîne C8 a plusieurs fois été sanctionnée par le régulateur des médias. Mais Cyril Hanouna se défend sur franceinfo, expliquant qu'en 15 ans, "il y a peut-être eu une dizaine de dérapages". Du fait des nombreuses amendes, "on est obligé de faire plus attention que les autres", soutient l'animateur. Il déplore que l'émission et la chaîne aient "énormément de sanctions de l'Arcom", même s'il en juge "certaines complètement compréhensibles".

En février, C8 avait écopé d'une amende record de 3,5 millions d'euros après des injures de Cyril Hanouna adressées au député LFI Louis Boyard. Lors d'une émission en novembre 2022, le ton était monté entre Cyril Hanouna et Louis Boyard, ancien chroniqueur de l'émission. L'animateur l'avait notamment traité de "merde", "bouffon" ou encore "tocard". Sur franceinfo, Cyril Hanouna assure "regretter d'avoir insulté", tout en précisant que "c'est [Louis Boyard] qui était en tort". Il assure ainsi que l'élu "s'est mal comporté" en voulant pointer du doigt le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal.

"On ne vient pas sur un plateau pour cracher sur son employeur, sur moi et des gens qui l'ont aidé [...] Louis Boyard, c'est une planche pourrie." Cyril Hanouna franceinfo

Le producteur juge ainsi "un petit peu disproportionné" le montant de l'amende. "Je n'ai jamais vu dans le monde entier une telle amende", s'indigne Cyril Hanouna. Il affirme que même "aux États-Unis [quand] vous avez fait la pire des choses, la caution n'est jamais de 3,5 millions de dollars". Cyril Hanouna revient également sur l'amende de 200 000 euros infligée fin juin par l'Arcom pour "publicité clandestine", à la suite de l'exposition de logos et de marques de vêtements. "On voit des marques partout, dans toutes les émissions, mais c'est TPMP qui a eu une amende", assure son producteur.

Pour l'animateur vedette, ces amendes démontrent qu'il existe, selon lui, "une jalousie" à l'égard de son émission. "On est l'émission la plus puissante du PAF, celle qui fait le plus parler", se targue Cyril Hanouna. Il soutient que "TPMP dérange", notamment "ses concurrents".