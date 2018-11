L'animatrice Karine Ferri quitte Twitter après la diffusion de photos dénudées d'elle dans "Touche pas à mon poste"

La présentatrice a aussi adressé un courrier de mise en demeure à C8, la société de production de l'émission et Cyril Hanouna.

Poursuivie par la polémique et le harcèlement en ligne, Karine Ferri cherche l'ombre. L'animatrice de "Danse avec les Stars" et "The Voice Kids" s’est fait remplacer par Christophe Beaugrand pour la présentation du tirage de l'Euromillions, vendredi 2 novembre sur TF1, note Le Parisien. Plus tôt dans la journée, elle a aussi annoncé fermer son compte Twitter, préférant se "concentrer sur [ses] émissions et surtout [ses] enfants qui ont besoin d'[elle]", relève LCI.

Pourquoi ce retrait ? Mercredi, l'émission "Touche pas à mon poste" sur C8, animée par Cyril Hanouna, a diffusé des photos dénudées de l'animatrice publiées dans le magazine Playboy en 2004. "L'exploitation publique [de ces clichés] à l'insu de Karine Ferri avait donné lieu à une condamnation du titre à l'époque, ainsi qu'à une interdiction de diffusion", assure un communiqué de TF1, qui emploie Karine Ferri, jeudi 2 novembre.

"On n'a jamais eu l'intention de te nuire"

Dans ce même communiqué, la chaîne annonçait qu'elle avait décidé de saisir le CSA, et que sa présentatrice avait adressé un courrier de mise en demeure à C8, la société de production et Cyril Hanouna. Des annonces qui n'ont pas plu aux "fanzouzes", les fans de l'animateur de C8. Sur Twitter, l'animatrice est copieusement insultée depuis mercredi, même si des messages de soutien fleurissent aussi. Parmi eux, celui du coanimateur de "Danse avec les Stars", et ancien chroniqueur de "Touche pas à mon poste", Camille Combal.

Une grosse pensée pour ma @KarineFerri ❤️

Elle traverse un moment dur et je lui apporte tout mon soutien et toute mon amitié!

Je t’aime et suis trop content de faire cette émission à tes côtés! — Camille Combal (@CamilleCombal) 1 novembre 2018

Cyril Hanouna y est lui aussi allé de son petit message, samedi, assurant qu'il n'avait "jamais eu l'intention de [lui] nuire". "Ne te laisse pas instrumentaliser par des gens mal intentionnés", ajoute l'animateur.