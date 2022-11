Altercation entre Louis Boyard et Cyril Hanouna : le député LFI annonce qu'il va "porter plainte" contre l'animateur de "Touche pas à mon poste"

Il veut saisir la justice. Le député insoumis du Val-de-Marne, Louis Boyard, a annoncé, lundi 14 novembre, son intention de "porter plainte" contre Cyril Hanouna pour les insultes prononcées jeudi sur le plateau de C8 par l'animateur de "Touche pas à mon poste". Il n'a pas précisé quand il entamerait cette démarche.

"Je vais porter plainte en ayant une pensée pour les millions de personnes qui ont été insultées (...) chaque fois que 'TPMP' a invité l'extrême droite et qu'elle a tenu des propos racistes et islamophobes sur leurs émissions", a écrit l'élu, sur Twitter, en marge d'une conférence de presse à l'Assemblée nationale.

Hanouna dit "regretter" ses insultes

Le 10 novembre, sur le plateau de l'émission, cet ancien chroniqueur de "TPMP" avait accusé les "cinq personnes les plus riches" de France d'"appauvrir l'Afrique", en citant notamment Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+ et de la chaîne C8. "Toi, t'es une merde", avait rétorqué l'animateur, après avoir traité le député d'"abruti", de "bouffon" et de "tocard". "La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté, ce n'est pas un bon exemple, a reconnu Cyril Hanouna. Pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis."