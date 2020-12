Tribune "Nous avons besoin de vous !" : artistes et professionnels du monde du spectacle demandent la réouverture de tous les lieux culturels

Alors que le conseil d'Etat se penche lundi 21 décembre sur la fermeture des cinémas et théâtres, plus de 300 artistes, dont Bruno Solo, Sara Giraudeau, François Morel, Virginie Lemoine, lancent un appel à sauver la culture, dans une tribune publiée par franceinfo.

"Il est urgent de relancer toute l’industrie culturelle en lui apportant un soutien conséquent prenant en compte la réalité économique du secteur", plaident les signataires. Mais il est aussi urgent de "rouvrir tous les lieux culturels au public" car "aujourd’hui plus que jamais, la Culture est une mission de santé publique. Elle "répond à l'irrépressible besoin de rêver, d’être ému".

Le Premier ministre Jean Castex avait annoncé le 10 décembre maintenir la fermeture des lieux culturels, malgré la fin du confinement le 15 décembre. Cela en raison de la pression épidémique et pour une durée indéterminée, au moins jusqu'au 7 janvier. Une décision contestée par le monde de la culture qui a saisi la justice administrative pour attaquer la décision gouvernementale.





Il est temps d’agir pour la Culture : nous avons besoin de vous ! En gardant les lieux culturels fermés, le gouvernement empêche des milliers de personnes de travailler et aggrave ainsi les crises économique et sanitaire que traverse notre pays. Nous demandons la réouverture des théâtres, des cinémas, des salles de concert, des musées, des cirques, etc.

La Culture n’est pas un secteur comme les autres. Si la Culture est si singulière, c’est qu’en plus de la vivacité de son économie, elle apporte ce qu’aucun autre domaine ne peut apporter à chacune et chacun. Elle répond à l'irrépressible besoin de rêver, d’être ému, de danser, d’écouter des histoires qui transportent et qui permettent de comprendre le monde qui nous entoure, de le supporter quand il devient trop fou, trop violent, trop dur. De plus, elle contribue largement à l’économie nationale, elle contribue sept fois plus que l’automobile, elle contribue presque autant que le secteur agro-alimentaire et représente 2,3% du PIB français.

La Culture n’est pas un secteur comme les autres. Elle rapporte de l’argent à l’État tout en développant la conscience humaine. Et ce sont ces deux aspects que le gouvernement met en péril en nous empêchant de travailler. Comme dans tous les domaines, ce sont les plus petites structures, les plus précaires qui vont disparaître en premier, affaiblissant durablement la diversité du paysage culturel. Avec cette disparition programmée, c’est aussi toute une partie du lien social qui est mise en péril. Les artistes sont très impliqué(e)s dans les projets transgénérationnels, scolaires ou d’intégration.

Il est urgent de relancer toute l’industrie culturelle en lui apportant un soutien conséquent prenant en compte la réalité économique du secteur : il est évident que rouvrir à mi-jauge nécessite un soutien supplémentaire permettant aux artistes, productions et salles de spectacle de rentrer dans leurs frais et de ne pas jouer à perte.

Il n’y a pas eu plus de cluster dans le monde culturel qu’ailleurs. Dès qu’elles ont pu ouvrir, les salles étaient prêtes. Chaque salle s’est adaptée aux normes sanitaires et aux gestes barrières pour prendre part à la lutte contre l’épidémie. Cela signifie du temps passé et de l’argent dépensé pour continuer à fonctionner, à créer, à jouer et surtout à accueillir.

Toute personne travaillant dans le secteur a participé à cet élan pour défendre la création et la diffusion des œuvres. Elle fut le seul domaine professionnel qui a mis en place toutes les mesures sanitaires demandées et qui fut pourtant fermé. En empêchant les lieux culturels d’ouvrir, le gouvernement infantilise les personnes qui y travaillent ainsi que le public. Il est urgent de rétablir la confiance.

Aujourd’hui plus que jamais, la Culture est une mission de santé publique. Parce que les études montrent que la santé mentale des Françaises et des Français se dégrade, parce que notre ministre de la Santé, Olivier Véran, s’en est ému récemment, il est urgent de rouvrir tous les lieux culturels. La Culture a toujours été une résistance salutaire. C’est grâce à la Culture que l’être humain a pu traverser les pires crises sans perdre son humanité.

Évidemment, le secteur culturel ne réglera pas tous les problèmes, cependant il peut et doit être une part essentielle de la solution. Nous ne pouvons plus être mis(es) sur la touche. Nous avons besoin d’être impliqué(e)s et aidé(e)s. Nous ne pouvons croire que le gouvernement ne sache pas tout cela, et, pourtant, l’intégralité de leurs décisions nous fait penser le contraire. Nous avons besoin de vous. Vous êtes la résonance de cet appel. La Culture n’est pas une variable d’ajustement, elle est une constante de l’Humanité.

Les signataires :

Matthieu Penchinat (co-auteur de la tribune), comédien - Marion Laporte (co-autrice de la tribune), agent (Agence MLC) - Jean-Claude Dreyfus, acteur - Sara Giraudeau, comédienne - François Morel, comédien - Philippe Decouflé, chorégraphe, danseur - Andrea Bescond, comédienne, metteure en scène, scénariste et réalisatrice française - Cécile Bois, comédienne - Bruno Solo, comédien - Yvan Le Bolloc’h, acteur - Bernard Menez, acteur, metteur en scène, administrateur de l’ADAMI - Virginie Lemoine, comédienne, auteure et metteuse en scène - Éric Métayer, comédien et metteur en scène français - Jean Luc Moreau, metteur en scène, comédien, réalisateur - William Mesguich, comédien, metteur en scène - Frédérick Sigrist, comédien, chroniqueur radio - Julien Ratel, acteur - Vérino, humoriste - Antonia de Rendinger, actrice, comédienne, auteur, metteur en scène - Tristan Lopin, humoriste - Arnaud Gidoin, acteur - Philippe Lelièvre, comédien, metteur en scène - Grégori Baquet, acteur, chanteur, auteur - Alexandre Brasseur, acteur - Laura Calu, humoriste, comédienne, autrice - Julien Masdoua, comédien, auteur et metteur en scène - Arthur Chevalier, metteur en scène - Axel Lattuada, comédien et auteur - Anne Charrier, actrice - Philippe Ochem, directeur de Jazzdor - Olivier Ciappa, photographe et réalisateur - Pierre Beffeyte, président d’Avignon Festival & Compagnies (AF&C) - Arthur Jugnot, acteur, metteur en scène et producteur français - David Azencot, humoriste et comédien - Arnaud Yves Dardis alias Lolla Wesh, auteur et comédien - Sophie Forte, comédienne - Yann Stotz, comédien - Cécile Giroud, comédienne - Alexandre Pesle, comédien, auteur - Manuel Pratt, auteur - Jean-Claude Fall, metteur en scène, directeur de compagnie - Jean-Paul Bazin, musicien, producteur de spectacle - Laura Domenge, comédienne, autrice - Esteban Perroy, comédien, auteur, directeur de l’Ecole Française d’Improvisation Théâtrale - Jessie Varin, directrice du Théâtre de La Nouvelle Seine - Fabienne Candela, directrice du théâtre Le Tribunal (Antibes) - Wilhelm Queyras, comédien, metteur en scène et directeur de l’école de théâtre Actéon - Marie-Pierre Strano, directrice de l’école Actéon, scénographe et costumière - Hervé Compan, directeur du théâtre du Marais (Paris) - Mathilde Moreau, directrice de la Compagnie du Café-Théâtre (Nantes) - Morgane Calmes, fondatrice et rédacteur en chef de La Théâtreuse - Anne Montaran, productrice déléguée à Radio France / France Musique - Pierre Aucaigne, comédien - Chraz Jack, humoriste, auteur - Pierre Lericq, acteur, metteur en scène, auteur et directeur artistique de la compagnie "les Epis Noirs" - Frédéric Borie, comédien - Lionel Sautet, comédien - Bastien Morisson, humoriste - Philippe Said, comédien - Jean Malo, créateur de costume - Morgane Cadignan, humoriste - Pascale Mathurin, comédienne - Marine Giner-Dufour, fondatrice de JÀMM Paris - communication culturelle - Rosa Bursztein, humoriste, auteure, comédienne - France Jehanne Lee, directrice artistique du Théâtre de Poche (Sète) - Pascal Contet, musicien, directeur de festival - Katelle Desnos, comédienne, metteuse en scène, directrice artiste du théâtre du Bonimenteur (La Charité sur Loire) - Wafik Kourdoughlli, gérant du Jardin Sauvage-Comedy Club - Laurence Vigné, comédienne, clown, directrice de compagnie - Carine Montag, comédienne, metteur en scène et directrice de festival - Justine Paolini, autrice, scénariste et comédienne - Moustafa Benaibout, acteur - Manon Andersen, comédienne - Fanny Valette, comédienne - Sheraze Said, comédienne - Stéphanie Gamarra, chargée de diffusion de spectacle - Camille Giry, comédienne - Guillaume Penchinat, auteur de bande dessinée - Clément Lagouarde, comédien - Laurent Bouhnik, acteur, réalisateur, scénariste et producteur - Brigitte Faure, comédienne - Daphné Mauger, artiste chorégraphique - Anne Coudret, éclairagiste - Amaia, comédienne - Camille Vallin, comédienne - Christophe Corsand, auteur, comédien - Marie Duchanoy, agent artistique - Benoit Agoyer, producteur de spectacle - Meritxell Checa, artiste chorégraphique - Jo Gilly, comédien, chanteur - Jean Rémi Chaize, comédien - Lucie Carbone, humoriste - Gaetan Matis, humoriste - Léo Domboy, attachée de presse - Julie Dousset, comédienne - Antoine Lucciardi, comédien, humoriste - Baptiste Delval, président des Trophées de la Comédie Musicale - Audrey Harcheb, professeur de théâtre et comédie musicale - Antoine Melvil, comédien, humoriste - Mikael Gauluet, comédien - Betty Pellissou, comédienne, metteuse en scène, directrice de compagnie - Sophie Brugueille, auteure - Véronique Allemand, professeur de théâtre - Marie Sauvaneix, auteur, metteur en scène - Raphaël Knoepfli, régisseur, comédien - Claude Guillot, comédienne, metteuse en scène - Olivier Werner, comédien et metteur en scène - Matthieu Brillard, humoriste - Anne Cantineau, actrice - Roland Bruit, comédien - Miene Mathon, scénographe - Audrey Denis, administratrice - Vannessa Fery, comédienne - Carla Bianchi, comédienne - Evelyne Merlier, organisatrice de l’Arras Jazz Festival - Julien Desprez, artiste sonore - Marie Delbecq, directrice conservatoire de Bondy, responsable d’une saison culturelle - Cathy Labouche, retraitée - Ida Heidel, compositrice musicienne - Elise Dabrowski, musicienne - Lauris Gherardi, musicien - Yohan Gickel, maître de conférence, comédien, humoriste - Soraya Garlenq, comédienne - Stéphane Joly, directeur artistique, metteur en scène - Hadda Djaber, metteuse en scène - Sophie Marty Huguenin, plasticienne - Johanna Legendre, technicienne lumière - Marianne Roudier, assistante de production - Aurore Léonard, danseuse, artiste pluridisciplinaire - Alaia Phillips Ducau, comédienne et chanteuse - Walid Shahalami, comédien, chanteur, auteur, compositeur, interprète - Baptiste Joët, comédien, chanteur - Eloïse Blomme, comédienne - Loren Troubat, comédienne, metteur en scène, autrice - Manon Lefranc, artiste - Justine Hiriart, monteuse - Guillaume Kovacs, comédien, metteur en scène - Maïlys Benassi, chargée des relations avec le public (SN Saint-Quentin-en-Yvelines) - Melinda Bernalin, consultante marketing et communication - Charlotte Grenat, comédienne, autrice, compositrice, interprète - Christine Pignet, comédienne - Frank Desmaroux, clown, metteur en scène - Nicolas Isherwood, chanteur - Benoît Delbecq, musicien, compositeur, producteur - Vanessa Cailhol, comédienne, danseuse, chanteur - Yves Cusset, comédien, philosophe - Karine Lyachenko, comédienne - Sarah Cotten, comédienne - Leslie Gamba, professeur de théâtre - Mariana Lopez Henen, éco-artiste - the Ocean Corner - Evelyne Cervera, comédienne - Marine Suchel, programmatrice - Marie-Pierre Nalbandian, comédienne, autrice - Larry Benzaken, comédien, auteur - Fred Marty, artiste musicien - Joelle Wintrebert, autrice - Julia Moreau, responsable de tournée - Cyrille Cléran, micro-éditeur - Patrick Cottet-Moine, clown - David Lion, musicien - Damien Coeur, comédien - Nathalie Masseglia, comédienne - Gaelle Jeandon, productrice de disques et de spectacle - Adeline David, responsable des productions, Horation production - Tatiana Bailleul, guide conférencière - Jean-Pierre Créance, producteur Créadiffusion - Violette Wanty, danseuse - Sandrine Attard, comédienne et metteur en scène - Jean-Michel Rallet, humoriste, entrepreneur, philantrope - Thierry Marconnet, comédien - Clémence Bracq, directrice de production - Trinidad Garcia, comédienne, metteuse en scène - Lisa Amprino, auteure - Bénédicte Leturcq, comédienne - Jérémy Charbonnel, comédien - Fabien Buzenet, comédien, metteur en scène - Michelle Sanchez, chargée de production - Syrielle Quillier, comédienne - Joyce Bibring, comédienne - Sophie Le Tellier, comédienne - Julie Judd, actrice - Lissa Trocmé, comédienne, metteure en scène et professeure de théâtre - Marie-Pierre Bellefleur, comédienne - Cécile Le Gall, maquilleuse - Marie-Thérèse Berraud, directrice accordéon club Amplepuis Tarare - Laetitia Richard, comédienne et metteure en scène - Joelle Leandre, musicienne - Franck Vaillant, musicien, batteur, compositeur, arrangeur - Alex Lambray, comédienne, autrice, metteur en scène - Herrade von Meier, actrice - Ophélie Charpentier, comédienne, auteure, metteure en scène - Magali Apparailly, artiste - Jonathan Pontier, compositeur - Françoise Gnéri, musicienne, professeur au CNSMD de Lyon - Thibaut Garçon, metteur en scène - Manuela Azevedo, comédienne - Paul Staïcu, musicien, compositeur - Emile Biayenda, musicien - Maxime Sendré, comédien - Jackie Tadeoni, créatrice de costumes et artiste scénique - Marie-Camille Le Baccon, comédienne - Cécile Laforest, comédienne - Charlotte Matzneff, codirectrice de la compagnie Le Grenier de Babouchka - Stéphane Titeca, auteur comédien - Romain Henry, comédien, humoriste - Baptiste Philippe, comédien - Lisa Raduszynski, comédienne, humoriste et auteure - Vincent Azé, auteur, scénariste - Valérie Duburc, prof de théâtre, graphiste - Floriane Douat, comédienne, metteuse en scène - Stéphane Mascunan, directeur technique - Ludivine Mounier, comédienne - Léo Attali, auteur - Antoine Le Gallo, réalisateur, créateur lumière, régisseur - Régis Chaussard, comédien - Vanessa Dijon, productrice - Alexandre Vanier, comédien, auteur et metteur en scène - Céline Vitcoq, comédienne - Sophia Hocini, autrice et activiste pour les droits humains - Olivier Rolland, comédien - Jérémy Boyer, producteur et dirigeant "Merci Public" - Medi D Rabah, producteur et dirigeant "Merci Public" - Valentina Del Pearls, artiste, productrice - Xavier Denain, comédien - Romain Maciejewski alias Romanski, graphiste, artiste - Margot Kappes, actrice - Edouard Bonnet, comédien - Avenarius d’Ardronville, poète, réalisateur - Zofia Rieger, pianiste, chanteuse, comédienne - Jean Marc Santini, comédien - Véronique Barbe, programmatrice - Lisa Robert, danseuse - Bernard Feder, fantaisiste, chanteur - Cécile Combredet, comédienne, auteure, chanteuse - Gaspard Bellet, régisseur - Quentin Tarlet, comédien - Armony Bellanger, comédienne - Xavier Beaufils, président d'une fédération de théâtre amateur - Dominique Chanteloup, batteur, percussionniste, danseur - Dominique Brunier, violoncelliste - Yohann Metay, comédien - Audrey La Rosa, comédienne, formatrice - Sylvia Scantamburlo, comédienne, programmatrice au Théâtre de la Cité (Nice) - Sylvie Sohier, présidente de compagnie - Sébastien Brémond, directeur école de musique - Valentin de Carbo, comédien - Alexandre Beaumarchais II, auteur, comédien - Aurore Gagneau, clown, contorsionniste, musicienne - Sylvie Vollette, comédienne - Noémie Prudhomme, vidéaste, anthropologue - Céline Cara, auteure et comédienne - Anne Arovas, comédienne, chargée de casting figuration/petits rôles, assistante réalisatrice - Liam-qhais Frih, clown 2.0 - Marie Blieck, enseignante et professeure référent culture 78 - Loic Bettini, marionnettiste - Florine Genoux, technicienne, monteuse de chapiteau, assistante scénographe - Clara Jacob, responsable d’actions artistiques et culturelles - Gabriel Dermidjian, comédien - Emma de Foucaud, humoriste - Sara Louis, comédienne et metteuse en scène - Charlotte Grenat, comédienne autrice compositrice interprète - Marjolaine Alziary, artiste violoncelliste - Nicolas Lucaud, comédien - Laurent Quentier, comédien - Martine Lipuma, programmatrice - Jonathan Goundoul (dit Big Jo’), comédien, acteur - Cécile Pillot, programmatrice Théâtre de la Cité (Nice) - Jean-Marc Catella, comédien - Jean-Philippe Azéma, comédien, metteur en scène - Rom Wolf, acteur - Caroline Janin, photographe - Johana Texier, actrice comédienne - Ivan Challey, comédien - Véronique Kasemierczak, comédienne - Jean-Philippe Lallemand, comédien - Julien Delanoé, comédien et auteur - Adrienne Mascunan, technicienne du spectacle - Solène Delannoy, comédienne, auteure - Thomas Balestrieri, régisseur - Jennifer Chiama, comédienne - Harold Barbé, humoriste - Fabrice Raspati, comédien, auteur - Béryl Jeancard, artiste mosaïque - Emma Loiselle, humoriste - Pierre Fontes, comedien, auteur, metteur en scène - Yannick Loubet, musicien, théâtre d'impro - Vled Tapas, musicien, comédien - Chloé Dumond, comédienne - Caroline Sallenave, retraitée - Gérard Garchey, régisseur lumière - Fanny Dombre-Coste, 1ere adjointe au maire de Montpellier, photographe - Jacques Fournier, ancien directeur de Maison de poésie, élu à la culture - Le Tremblay sur Mauldre - Elodie Martel, ingénieur, comédienne amateur - Patricia Mary, retraitée SNCF - Brigitte Vetter, retraité - Jocelyne Rebours, retraité - Thierry Avrain, ingénieur - Justine Penchinat, juriste - Gladys Marin, multicarte - Anne Laurence Dombre, infirmière retraitée - Fleur Fleurot, infirmière en retraite - Valérie Cupir, gestionnaire ressources humaine - Valérie Chabert, ancienne chargée de communication - Marie Caroline Burnat, libraire, fondatrice du Point virgule - Anne Catherine Alfieri, universitaire - Josée Leriche, retraitée - Albert Alfieri, ingénieur - Lorenzo Alfieri, développeur web - Christine Fabrizj, commerçante, restauratrice, comédienne - Victor Alfieri, élève ENS - Anaïs Alfieri, sage-femme - Nicolas Mascunan, chargé d’affaires - Sabrina Bedel - Annick Scavino Gaubert, mère au foyer - Christine Genio, sophrologue - Marion Dubald Candela, chef de projet - Yolaine Pautret, formatrice - Laurence Gaston, ingénieure, comédienne amateur - Véronique Sipraseuth, juriste - Matthieu Oudin, avocat - Mathilde Clément, responsable recherche et développement - Elodie Rocoplan, ingénieure - Sylvie Zamora, sans profession - Daniele Scanlan, retraitée - Sophie Damman, cheffe de projet - Marie Deghelt, notaire assistante - Stéphane Signorini, professeur de yoga - Sophie Fossoud, retraitée - Emmanuel Castellani, chef d’entreprise - Leif Leriche, entraîneur formateur - Maelle Thomas, auxiliaire, puéricultrice - Marie Olivier, responsable clientèle - Quiterie Mandron-Rivière, greffier de tribunal de commerce - Florence Dannhoffer, professeur des écoles, comédienne amateur - Jacqueline Mandere, retraitée, comédienne amateur - Delphine Penalva, directrice marketing et communication - Etienne Guillaume, entrepreneur - Véronique Tirel, chômeuse (depuis août 2020) - Sophie Penchinat, ludothécaire - Brigitte Arthaud, retraitée, comédienne amateur - Paul Barbosa, ministère de l’Intérieur - Anne Calmès, infirmière libérale - Yoann Stallaerts, étudiant - Irina Delmare, étudiante - Julie Toledo, conseillère en assurances - Audrey Martinez, agent immobilier - Robin Fernandez de Grado, ingénieur - Bénédicte Charron, psychologue - Marina Front, développeuse web - Tristan Tabouillot-Cassagneres, développeur web - Emmanuelle Burgy Willemart - Nathalie Dray, directrice administrative, comédienne amateure - Julie Fritel, Product Marketing Manager, comédienne amateure - Mounia Mikou, directrice administrative, comédienne amateure - Pierre Roland, indépendant et humoriste - Ahmed Belabdia, entrepreneur, comédien amateur - Caroline Roquigny, directrice retail & hospitality et comédienne amateure - Monique Mottin, chirurgien dentiste, comdéiennne amateure - Amira Lecheque, professeur des écoles, comédienne amateure - Bénédicte Mouret, consultante - Sarah Liebelin, attachée de presse, comédienne amateure - Njoud Cheikh Gharib Zada, consultante gestion de produit, comédienne amateure - André Lebret, profession santé et médiation, comédien amateur - Annabelle Joubert, comédienne amateure - Gwenaëlle Viennot, psychanalyste, comédienne amateure - Tristan Gallais, responsable grands comptes, comédien amateur - Juliette Dumont, avocate, comédienne amateure - Nativité Navaro Lacombe, directrice des achats, prof de yoga, comédienne amateure - Adèle Azzi, avocate, comédienne amateure - Lorène de Ratuld, pianiste, comédienne amateure - Marie Le Gallo, gestionnaire - Alain Canonne, délégué général d’ONG éducation et culture - Loïc Le Gallo, professeur de mathématique - Noémie Thumelin, psychomotricienne, comédienne amateure - Philippe Autechaud, chef de projet digital, comédienne amateure - Philippe Ribeiro, contrôleur de gestion, comédien amateur - Marie-Aude Maman, retraitée - Ophélie Bruneau, écrivaine - Andréa Ferréol - Hélène Breschand, musicienne compositrice - Audrey Anselmi, AetB Tango - Patrice Barthès, AetB Tango - Nikola Witko, auteur et illustrateur - Joelle Caullier, universitaire - Hélène Collon - Sophie Sureteauville, chargée RH, comédienne amateure - Elodie Bar, comédienne - Julien Monnin, comédien - Laure Guérin, comédienne, chanteuse interprète - Béatrice Delamer, journaliste - Marie-Laure Moutard, pédiatre - Marion Vercelot, photographe - Pierre Nègre, ingérnieur - Laura Nègre, juriste - Pierre-François Codou, architecte - Nina Delamer, chef de produit junior - Emilie Deverre, étudiante - René Maman, retraité