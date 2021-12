Thaïlande : la baie de Phang Nga, un joyau au décor enchanteur

Aux confins du sud thaïlandais, la baie de Phang Nga en fait rêver plus d’un. Au fil du temps, l’eau et le vent ont façonné les paysages, d’une beauté saisissante. Des touristes viennent du monde entier pour découvrir l'un des joyaux de la Thaïlande. Roger Moore y a incarné James Bond, et le célèbre agent secret a même donné son nom à l’un des îlots de la baie. "Ça fait partie de la magie de ces films, que ce soit James Bond ou des films d’actions, d’avoir des paysages qui sortent de l’ordinaire et qu’on ne retrouvera pas en France", explique une touriste parisienne, venue immortaliser l’endroit.

Des villages de pêcheurs

À l’ombre de falaises, des villages de pêcheurs se maintiennent sur l’eau. L’un des plus connus a été fondé il y a plus de deux siècles, par des familles qui cherchaient des eaux généreuses en poissons. Les 2 000 habitants vivent de la pêche ou de l’artisanat. "Il n’y a aucune pollution, l’air est pur, c’est assez confortable de vivre ici", souligne une vendeuse de bijoux, originaire du village.