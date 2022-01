Théâtre : un texte poignant sur les migrants interprété par Jacques Weber

C’est une pièce de théâtre qui risque de glacer le sang de nombreux spectateurs. La "Pêche du jour", un texte écrit par Éric Fotorino et mis en voix par Jean-Michel Ribes sera joué par l’inénarrable Jacques Weber à partir du 21 janvier au théâtre du Rond-Point (Paris). Il s’agit d’un "dialogue entre un homme et un pêcheur qui passe ses nuits à remonter dans ses filets des cadavres de migrants", explique le journaliste culture Youssef Bouchiki ».

Un problème "effroyable"

Et ce sujet, éminemment dur et d’actualité, est l’une des raisons qui a conduit Jacques Weber à accepter ce nouveau rôle : "Nous sommes aux élections et on n'entend jamais parler de cette façon-là de ce problème effroyable", entame le comédien. Avant d’ajouter : "On en entend parler par contre tout le temps de l’autre manière en se réjouissant comme Mme Pécresse ce matin [NDLR : le lundi 17 janvier] qu’on ait mis des miradors supplémentaires à tel ou tel camp". Pour Jean-Michel Ribes, ce texte "condamne notre total aveuglement, notre refus d'écouter ce qu'il se passe près de chez nous où des femmes, des gosses meurent".