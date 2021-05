Théâtre : le festival d'Avignon prépare son retour avec des aménagements sanitaires

Le festival d'Avignon (Vaucluse) aura bien lieu cet été en juillet, et ses organisateurs devront se plier aux nouvelles règles. Un QR code avec un pass sanitaire devra notamment être présenté pour accéder aux scènes les plus importantes.

Le festival d'Avignon (Vaucluse) prépare son retour cet été. À partir du 30 juin, pour tous les événements rassemblant plus de 1 000 personnes, chaque participant devra présenter un pass sanitaire pour limiter la propagation du Covid-19. Ce sera le cas pour accéder à la scène située dans la Cour d'honneur du Palais des papes, la plus grande scène du festival avec 1 947 places. "Il faudra probablement présenter un QR code dans lequel vous direz que vous avez passé un test dans les 48 heures et qu'il est négatif", imagine Paul Rondin, directeur délégué du festival.

Quelles mesures pour le festival Off ?

Pour les plus petites scènes du festival Off, les détails des mesures sanitaires ne sont pas tous connus. Le théâtre des Carmes, où est né le festival Off en 1966, compte 187 sièges. Une jauge de 65% pourrait y être appliquée, et la salle sera désinfectée et aérée entre chaque représentation. Les spectacles qui ne font pas le plein pourront bénéficier d'aides de l'État.