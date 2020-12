"Encore une page qui se tourne", "Il a réjoui le public", des anonymes ont assisté aux obsèques de Claude Brasseur pour lui dire au revoir

Pour rendre hommage à Claude Brasseur, décédé le 22 décembre 2020 à l'âge de 84 ans, quelques dizaines d'anonymes n'ont pas hésité à faire le déplacement, mardi 29 décembre, jour de ses funérailles, dans le froid, pour lui dire un dernier au revoir. Devant l'église Saint-Roch à Paris, se trouve Gérard, qui est venu tôt : "J'ai rencontré Claude Brasseur quelquefois à l'hippodrome de Vincennes. C'est encore une page qui se tourne et en ce moment il y en a pas mal au niveau des artistes et des bons vivants, des gens qui profitaient de la vie."

Devant l'église Saint-Roch, à un jet de pierre du jardin des Tuileries, le froid et la période ne plaident pas pour les grandes foules. Bien emmitouflée, Dominique a une histoire particulière avec la famille Brasseur : "Pierre Brasseur était l'ami de mon grand-père. Il me faisait très peur parce que quand j'étais enfant, j'avais très peur de sa voix."

Les larmes, elles, ont coulé quand Michèle Cambon, veuve de Claude Brasseur, et son fils Alexandre ont accueilli le cercueil sur les marches. L'émotion est intense pour Philippe : "Je n'ai pas trop l'habitude de me rendre aux obsèques publiques mais là franchement j'étais touché par son décès."

"Pour moi, il représente un bel acteur qui nous a réjouis." Philippe, admirateur de l'acteur franceinfo

Et Philippe de poursuivre : "On ne souligne pas assez son côté brillant parce qu'il a joué dans beaucoup de comédies mais c'était un acteur complet." Complet et populaire "dans le bon sens du terme" pour Philippe qui ajoute : "Il a joué dans des comédies populaires. C'est-à-dire qu'il a réjoui le public. C'était un homme parfois assez mystérieux parce qu'il restait discret sur sa vie personnelle. Il restera avec nous de toute façon puisque ses films repassent toujours et trouvent encore un public."

Quasiment tous ceux qui étaient là assez tôt ont été invités à assister à la cérémonie courte et simple. Dans les rangs, des personnalités comme Jean-Paul Rouve, Daniel Russo ou encore Jean Benguigui.

Claude Brasseur reposera au côté de son père, Pierre Brasseur, au cimetière parisien du Père-Lachaise.