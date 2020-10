Couvre-feu : le milieu de la culture dans la panade

Le milieu de la culture est particulièrement touché depuis six mois par la crise liée au Covid-19. Alors, l’annonce d’un couvre-feu par le président de la République, mercredi 14 octobre, inquiète les professionnels de ce secteur qui se sentent punis. Après avoir été inactifs durant des mois, les établissements d’Île-de-France et de huit métropoles vont en effet devoir fermer leurs portes à 21 heures. "Au théâtre, on passe un moment qui est génial, qui est délicieux […] Tout ça est hyper important pour notre équilibre", juge une femme.

Sept milliards d’euros de perte en 2020 pour le secteur culturel

"Le spectacle vivant, à ce rythme-là, ne le sera plus longtemps", estime Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point, à Paris. L’acteur Richard Berry, de son côté, ne compte pas annuler son spectacle : "Il y a de vraies catastrophes qui s’annoncent, dans notre métier […) Je pense que c’est un drame qu’on est vraiment en train de vivre mais il faut essayer le plus possible de se réinventer."

