VIDEO. Sa parodie de "Sex Machine" de James Brown est la pépite confinée de la semaine : on a parlé à MC Roger

Avec cette parodie irrésistible du parrain de la soul, l'humoriste suisse MC Roger a voulu donner du plaisir tout en rappelant avec humour le message de prévention contre le coronavirus.

Cette parodie de Sex Machine de James Brown a la sauce coronavirus est la vidéo la plus réjouissante et la plus énergisante qu’il nous ait été donnée de voir cette semaine. Tu Stoppes et tu galopes est signée de MC Roger, un humoriste suisse originaire de Neuchâtel.



On l’y voit danser avec un chariot sur le parking d’un supermarché puis en pleine chorégraphie hip-hop dans une épicerie en compagnie de deux camarades, Maurizio et Edan. "Suis les consignes, respecte la ligne, tu stoppes et tu galopes", dit le refrain qui colle idéalement à la scansion originale (Get up, get on up) du Parrain de la soul. Alors que le clip est bien parti pour faire le tour des réseaux sociaux, nous avons pris notre téléphone pour en savoir plus.









MC Roger a déjà commis des dizaines de parodies

Si cette parodie, filmée la semaine dernière en une poignée d’heures (et avec un soigneux respect des consignes) par son pote Christophe Meyer, est impeccable, c’est que MC Roger, de son vrai nom David Charles, n’en est pas à son coup d’essai. Les parodies musicales, ça le connaît. En traînant sur son compte YouTube, on en trouve à la pelle, datées de ces trois dernières années : il s'en est fait une spécialité.



Il y a la parodie de Despacito de Luis Fonsi, rebaptisée C’est l’apéro par Luis Fonsdé, celle de Drop it Like it's Hot de Snoop Dogg devenue Y a du sauciflard, ou encore celle de Sapés comme jamais de Maître Gims, transformée en Racler comme jamais - il y est question de raclette, une des obsessions fromagères de notre Helvète que l’on retrouve dans Fondue Disco, relecture de September de Earth Wind & Fire.

De danseur hip-hop à "rappeur des montagnes helvétiques"

Si la chorégraphie hip-hop du clip de Tu stoppes et tu galopes est très réussie, ce n’est pas non plus un hasard. MC Roger a en effet commencé son parcours artistique par la danse hip-hop et les concours de breakdance avant de devenir danseur professionnel et d’accrocher son nom aux castings de quelques comédies musicales dont Les Dix Commandements, nous raconte-t-il.

Après un crochet en tant que chanteur et rappeur au sein du groupe D-Verse City, il a écrit un one man show à plusieurs personnages dont a finalement émergé MC Roger, "un rappeur-gangster des montagnes helvétiques, complètement décalé". La vidéo parodique Racler comme jamais l’a fait connaître. C’était en juin 2017. Depuis, MC Roger fait son chemin. "J’ai finalement écrit un spectacle d’une heure et demie uniquement sur ce personnage, où il parle de sa femme, de ses gamins. Parce que MC Roger c’est un peu la caricature de moi-même", avoue ce jeune père de famille.





Une vidéo de combat "contre cette saloperie de virus"

Des vidéos parodiques, il en a d’autres en magasin, prêtes à être publiées, mais elles ne concernent ni le coronavirus ni le confinement. "Comme on ne parle que du virus en ce moment, j’aurais eu l’impression d’être hors sujet et de passer totalement à côté de ce qu’on vit en les publiant. Alors j’ai décidé de me concentrer sur le combat contre cette saloperie et comme je ne suis pas soignant mais humoriste j’ai cherché à donner un peu de plaisir aux gens".

Et quoi de mieux que ce morceau explosif de James Brown pour donner de l’énergie ? "Il est tellement funky, on ne peut que se sentir bien en l’écoutant. Dans les paroles, j’en profite pour passer un petit message de prévention, en appelant à respecter les consignes, seul moyen d’éradiquer ce virus le plus vite possible."

MC Roger dans le clip réalisé par Christophe Meyer de "Tu stoppes et tu galopes", une parodie de "Sex Machine" de James Brown en temps de coronavirus. (SAISIE ECRAN YOUTUBE)

Faute d'aller au festival d'Avignon, les réseaux sociaux font office de vitrine

En Suisse, le confinement est un "semi-confinement", nous apprend-il. "On est invités à rester confinés mais on peut aller prendre l’air sans risquer d’être verbalisé comme en Italie ou en France. Mais ici comme chez vous tout est fermé, sauf les commerces de première nécessité et tous les spectacles sont annulés. J’ai eu énormément d’annulations. Et puis je devais me produire au Off d’Avignon, j’avais des rendez-vous avec des agences de prod et des tourneurs français sur lesquels je comptais alors je suis déçu par l'annulation du festival d'Avignon, et très frustré".



Ce qui fait remonter le moral de MC Roger en flèche, ce sont les dizaines de messages de sympathie qu’il a déjà reçus sur les réseaux, et notamment sur son compte Instagram, depuis qu’il a posté Tu stoppes et tu galopes. "Une infirmière marseillaise m’a dit : vous m’avez fait du bien, ça m’a beaucoup touché. La chanteuse Sheila a fait une story pour dire que c’était génial, j’ai halluciné. Et puis François Feldman, qui a bercé mon enfance et dont ma mère est super fan, a liké mon post en disant : J’adore. Wouah, c’est fou." Rendez-vous à Avignon pour un triomphe en 2021 ?