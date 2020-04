Coronavirus : le Festival d'Avignon, prévu en juillet, est annulé

Cette annonce est intervenue lundi soir, quelques heures après la déclaration d'Emmanuel Macron annonçant que les grands festivals ne pourraient pas se tenir avant la mi-juillet.

Le Festival d'Avignon est annulé. Les organisateurs de ce grand rendez-vous annuel du théâtre ont annoncé la nouvelle, lundi 13 avril. "Les conditions ne sont plus aujourd'hui réunies pour que se déroule la 74e édition", écrivent-il dans un communiqué, après avoir "pris acte des déclarations du président de la République" sur la crise du coronavirus. Dans son discours, ce dernier avait indiqué que "les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet". Le festival devait se tenir du 3 au 23 juillet.

"Nous avons partagé l'espoir aussi longtemps que cela était permis, mais la situation impose un autre scénario. Notre devoir est désormais de préserver et d'inventer l'avenir du Festival d'Avignon", développent Olivier Py, directeur du festival, et Paul Rondin, directeur délégué.

La Cité des Papes, dans le Vaucluse, devient d'ordinaire chaque mois de juillet la "capitale du théâtre", attirant 700 000 visiteurs. Il y a le festival principal, dit le "In", mais surtout le "Off", encore plus grand (plus de 1 500 spectacles, par un millier de compagnies dans 200 théâtres de la ville). Les retombées économiques pour Avignon sont de l'ordre de 100 millions d'euros, selon les estimations, dont 25 millions générés par le "In". Cette annulation est catastrophique pour des milliers d'artistes et de techniciens, dont de nombreux intermittents. Depuis sa création en 1947, le Festival n'a été annulé qu'une fois, en 2003, en plein conflit des intermittents.