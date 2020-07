Série d’été : ma ville sans festival

Leurs robes virevoltent et elles ont la grâce des Andalouses. Privée de salles pendant plusieurs mois, cette école de danse se produit désormais dehors. Il y a comme un petit air de festival. “C’est joyeux, c’est festif, c’est ce que j’aime”, explique une danseuse de flamenco. “Cela fait plaisir de danser à nouveau, mais ce n’est pas la même chose que le festival”, confesse une autre danseuse.





“C’est triste que cela soit annulé ”

Cette année, à Mont-de-Marsan (Landes), le festival Arte Flamenco n’aura pas lieu. Les rues et les places sont presque vides. Même l'été ne semble pas pressé d’arriver. Les retombées économiques espérées pour les commerçants ne seront pas là non plus. La ville a le vague à l’âme. “C’est vrai que cela ramène beaucoup de monde, qu’il y a une bonne ambiance donc c’est sûr que pour cette année, c’est triste que cela soit annulé”, déclare une habitante de la ville.

