Patrimoine : les secrets du théâtre du Bolchoï en Russie

Son nom signifie tout simplement "grand théâtre". Comme si aucun autre ne pouvait rivaliser avec ce temple du ballet russe. C'est le Bolchoï à Moscou (Russie). C'est un ballet qui a révélé les plus grandes danseuses étoiles. "Cette salle et cette scène ne cessent de m'inspirer. Avant chaque spectacle je traverse toujours la scène, je respire cette odeur qui n'existe qu'au Bolchoï et je me dis que je me sens chez moi", confie Olga Smirnova, danseuse au Bolchoï.

La salle du Bolchoï peut accueillir 1 700 spectateurs

Cette odeur vient du sapin choisi pour l'acoustique en 1856. La salle peut accueillir 1 700 spectateurs. Au centre il y a la loge impériale, la plus prestigieuse, mais pas la plus secrète. Même les employés du théâtre n'ont pas le droit d'entrer dans une loge située juste à côté de la scène. Elle est depuis toujours réservée au maître du Kremlin, de Staline à Vladimir Poutine. "Ils préféraient cet espace, car il y a une entrée particulière de la rue. On peut y entrer à n'importe quel moment sans que les gens de la salle vous voient, mais les danseurs et chanteurs peuvent voir", explique Katerina Novikova, responsable de la communication du théâtre du Bolchoï.

