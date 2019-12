Nouvel An : dans les coulisses du cabaret L'Ange bleu en Gironde

1 200 places sont réservées. Dans le cabaret de L'Ange bleu en Gironde, à quelques heures du spectacle du réveillon, c'est encore le temps des répétitions. C'est la soirée la plus importante de l'année pour le cabaret, alors les danseuses n'ont pas le droit à l'erreur. Elles vont assurer le spectacle toute la nuit. En cuisine, le chef Loïc Reaud mise sur une gastronomie traditionnelle pour les 1 200 clients.

198 € par personne

Du côté des costumes, il y a des derniers détails à régler. "Là c'est une nouvelle robe donc on est excitées de les porter", explique une danseuse. Dans le cabaret, rien n’est trop pour émerveiller des clients venus de l'Europe entière. La soirée coûte 198 € par personne. Pour Alexandre Duvollet, le gérant de L'Ange bleu le spectacle du Nouvel An est crucial. "Économiquement c'est une soirée importante, en réussissant cette soirée-là, on sera sûr du remplissage les années suivantes", confie-t-il.

