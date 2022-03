Guerre en Ukraine : des danseurs étrangers quittent les prestigieux ballets russes

Il s'agit du Brésilien David Motta Soares et de l'Italien Jacopo Tissi, tous deux danseurs du Bolchoï, emblème culturel de la Russie, et d'un autre Brésilien, Victor Caixeta, deuxième soliste au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, qui, lui, parle de "pause".

Le Brésilien David Motta Soares et l'Italien Jacopo Tissi, tous deux danseurs du Bolchoï, emblème culturel de la Russie, ont annoncé leur démission lundi, en solidarité avec les victimes du conflit en Ukraine. Un autre Brésilien, Victor Caixeta, deuxième soliste au théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, a également annoncé son départ de Russie lundi après cinq ans, précisant qu'il s'agissait d'une "pause" et non d'une démission.

David Motta Soares : "Mon coeur est avec eux"

"C'est avec une profonde tristesse que j'ai quitté le Théâtre Bolchoï, mes professeurs, mes collègues, mes amis et le lieu que j'ai considéré comme ma maison durant tellement d'années", a écrit David Motta Soares, 24 ans, sur Instagram. Victor Caixeta a, lui, dit ressentir "la douleur de tout le peuple ukrainien", sur son compte Instagram.

"Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Je n'arrive pas à croire que cela arrive à nouveau et je pensais qu'on avait tiré des leçons du passé", a ajouté David Motta Soares dans son message, illustrant une photo de lui exécutant un pas de danse. Il a souligné qu'il avait "beaucoup d'amis" en Ukraine: "Je ne peux pas imaginer à quel point ils doivent souffrir en ce moment, mon coeur est avec eux !". David Motta Soares, qui a grandi à Cabo Frio, cité balnéaire à 150 km de Rio de Janeir, a rejoint l'école de danse légendaire du Bolchoï à Moscou à l'âge de 12 ans. Diplômé de cette école en 2015, il a remporté un prix dans une compétition de jeunes danseurs cette même année et s'est hissé au rang de soliste.

Départ de l'Italien Jacopo Tissi et du Britannique Xander Parish

A sa démission s'est ajoutée dans la journée celle de l'Italien Jacopo Tissi, danseur principal au Bolchoï. "Je suis choqué par cette situation qui nous arrive du jour au lendemain, et très honnêtement, je me trouve dans l'incapacité de poursuivre ma carrière à Moscou, pour le moment", a déclaré le danseur sur Instagram.

Outre les vedettes du Bolchoï, le Britannique Xander Parish, danseur principal au Mariinski à Saint-Pétersbourg, a également annoncé dimanche soir son départ du célèbre ballet. "Ce soir, je devais interpréter Giselle au théâtre Mariinsky, mais à la place, à cause de cette terrible crise, j'ai pris la difficile décision de quitter la Russie, au moins jusqu'à ce que la paix revienne", a-t-il affirmé sur Instagram.

Dimanche, le Théâtre Bolchoï de Moscou avait déjà reçu un coup dur, avec la démission de son directeur musical, le chef d'orchestre russe Tugan Sokhiev, qui s'est dit sous pression pour prendre position quant aux événements en Ukraine. Le 25 février, le Royal Opera House de Londres avait annoncé l'annulation de représentations du Bolchoï prévues cet été, en raison de l'invasion russe en Ukraine.