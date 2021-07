"dansePlatForma" : un nouveau festival à Montpellier dédié à la danse contemporaine russe

"Montpellier Danse" s’achève, et "dansePlatForma" débute. Un tout nouveau festival de danse dédié à la danse contemporaine russe voit le jour à Montpellier. Le rêve enfin concrétisé du chorégraphe Mitia Fedotenko, installé sur les bords du Lez depuis 20 ans. Au programme, spectacles, master class et rencontres. Jusqu’au 13 juillet.

Avec ce nouvel évènement, Montpellier s’impose encore plus comme l’une des capitales européennes de la danse contemporaine. Un évènement inédit en Europe, le premier festival entièrement dédié à la scène russe. Son nom : dansePlatForma, du nom du programme d’échanges entre des artistes de danse contemporaine en France et en Russie, initié en 2019 par Nathalie Brun et Mitia Fedotenko dans le cadre du jumelage entre les villes de Montpellier et d’Obninsk, la région de Kalouga et Montpellier Méditerranée Métropole. Les spectacles se déroulent au Théâtre Jean-Claude Carrière, dans le domaine d’O jusqu’au 13 juillet.

Des artistes méconnus hors de Russie

Pour le chorégraphe russe Mitia Fedotenko, installé à Montpellier depuis vingt ans, ce festival est un vieux rêve qui se concrétise et l’occasion de faire découvrir une scène foisonnante, dynamique et poétique, mais malheureusement très peu connue en Europe : "Ce sont des visions du monde, à travers le corps, qui sont très singulières et c’est pour ça que je pense qu’elles peuvent intéresser le public français. Les artistes russes sont méconnus du public français, méconnus du public européen. On ne connait rien, en dehors de la danse classique".

Au programme, quatre spectacles de jeunes chorégraphes sélectionnés l’an dernier lors d’auditions en Russie : Anna Deltsova et Alexandr Tronov, Pavel Glukhov et Viktoria Archaya. Des artistes arrivés plusieurs jours avant l’évènement afin de respecter une période de quarantaine. Toutes et tous étaient impatients de rencontrer le public montpelliérain.

C’est le cas de Pavel Gluskhov : "C’est grandiose de passer de l’autre côté de la frontière, aller au-delà de l’ex-Union soviétique et de pouvoir présenter notre travail ici en Europe". Même enthousiasme chez la jeune chorégraphe et directrice du ballet du théâtre de Voronej, Viktoria Archaya : "C’est un bonheur de partager notre univers avec le public français, qui a sans doute d’autres codes de danse que chez nous".

dansePlatForma - jusqu'au 13 juillet 2021 - Domaine d'O, 178 rue de la Carriérasse 34000 Montpellier. Informations et réservations sur le site du domaine ou au 0800 200 165.