Coronavirus : les danseurs des Ballets de Monte-Carlo testés au Covid-19 en vue d'une reprise

Les danseurs et le personnel des Ballets de Monte-Carlo ont effectué des tests sérologiques de dépistage du Covid-19 dans la perspective d'une reprise d'activité, a annoncé jeudi la compagnie de danse internationale.

Les Ballets de Monte-Carlo préparent la reprise de leur activité interrompue à la mi-mars du fait des mesures sanitaires prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Dans cette perspective, l'ensemble des danseurs et du personnel de la compagnie ont effectué des tests sérologiques de dépistage, a indiqué jeudi la compagnie de danse internationale.



Le dépistage, réalisé mercredi 13 mai par la Croix-Rouge monégasque, va "permettre de remettre en place, dans les meilleures conditions possibles, une activité artistique au sein de la structure et ainsi permettre aux danseurs de la compagnie de reprendre en toute sécurité, un entraînement progressif et régulier", indique un communiqué.



"Cette reprise sera surveillée de près par nos équipes de santé, afin d'éviter toutes blessures dues à une activité réduite et prolongée lors du confinement", a précise la compagnie qui compte une cinquantaine de danseurs et est dirigée depuis 1992 par le chorégraphe Jean-Christophe Maillot. Les blessures figurent parmi les risques auxquels font face les danseurs de ballet, habitués à un entraînement quotidien rigoureux et qui doivent se limiter à des exercices dans leurs appartements.



Basée à Monaco, où le déconfinement a débuté le 4 mai suite au feu vert du gouvernement de la Principauté, la compagnie est l'une des premières en Europe à entamer une préparation en vue d'un retour après au moins deux mois de confinement en raison de la pandémie du coronavirus.

D'autres compagnies de danse se préparent aussi à la reprise

En France, une poignée de compagnies prévoit une reprise graduelle en respectant les mesures sanitaires strictes. Le Ballet du Rhin mène par exemple cette semaine deux jours tests en vue d'un retour à la barre lundi. "Nous sommes en train de viser le 26 mai", a indiqué par ailleurs à l'AFP Kader Belarbi, directeur du Ballet du Capitole de Toulouse. "On est en train de mettre en place pour qu'on ait le gel, des masques ; il y aura des rotations de cours dans des espaces aérés, rien au sol et on désinfectera toute la journée, sans arrêt."



À l'Opéra de Paris, un retour devrait probablement se faire attendre en raison du grand nombre de danseurs (154), la compagnie de ballet étant parmi l'une des plus grandes au monde.