Cinéma : "Noureev", un biopic sur le plus grand danseur classique du XXe siècle

Noureev, réalisé par Ralph Fiennes, est aussi une histoire vraie. En 1961, en pleine guerre froide, le jeune danseur russe Rudolf Noureev décide sur un coup de tête de rester à Paris pour fuir le régime soviétique. Malgré la pression des hommes du KGB, il va réussir à rester dans la capitale française. Il devient le danseur de ballet le plus célèbre du monde, à 23 ans seulement. Mais sur scène, il est unique. Sa technique est puissante et sa volonté redoutable.

Un danseur ukrainien pour l'incarner

Pour incarner Rudolf Noureev dans ce biopic, le réalisateur a pris des risques en imposant l'Ukrainien Oleg Ivenko, un vrai danseur qui n'a jamais fait de cinéma. "Il est photogénique et sous certains angles il ressemble beaucoup à Rudolf Noureev", précise Ralph Fiennes. Le film est efficace et vaut surtout le coup pour ce jeune danseur, qui relève haut la main le défi d'incarner le plus grand danseur du XXe siècle.

Noureev, de Ralph Fiennes, sort au cinéma mercredi 19 juin.

