Cedric Klapisch expose à Paris les photos préparatoires de son film "En Corps"

Passionné d’images comme tout bon cinéaste, Cédric Klapisch est aussi un photographe accompli. La photographie a toujours été au cœur de son travail : elle constitue "le point de départ réel" de tous ses films. Car un film c’est un tournage, mais c’est aussi un long travail préparatoire.



Le réalisateur expose jusque fin avril à la Galerie Cinéma dans le Marais (Paris 3e) une trentaine de clichés réalisés par lui-même et sa photographe de plateau Emmanuelle Jacobson Roques, durant la préparation de son dernier long-métrage, En corps, avec lequel il exprime enfin pleinement son amour de la danse.

La danseuse Marion Barbeau durant le tournage du film "En corps" de Cédric Klapisch. (EMMANUELLE JACOBSON ROQUES)

Filmer la danse : un défi

Cédric Klapisch avait déjà consacré un documentaire à la danseuse étoile Aurélie Dupont (en 2010 pour France 3), et il a réalisé de nombreuses captations de danse, mais son 14e long-métrage est un hommage vibrant à un art qui l’a très tôt subjugué, via les ballets de Pina Bausch et de Bob Wilson notamment.



Filmer la danse est un challenge. Cette discipline en mouvement pose beaucoup de questions de cinéma, rappelait récemment le réalisateur dans un entretien à France 2. "Faut-il que la caméra bouge ? Faut-il filmer les corps en entier ou en gros plan ? Doit-on beaucoup utiliser le montage ou faut-il laisser au contraire des plans très en longueur ?". D'où l'intérêt de réfléchir en amont et d'en garder trace avec la photo, qui fait le chemin inverse du cinéma en "fixant le mouvement".

Un cliché signé Cédric Klapisch, travail préparatoire sur son film "En corps" sorti le 30 mars 2022. (CEDRIC KLAPISCH)

Continuité entre danse académique et contemporaine

En corps, sorti le 30 mars, raconte l’histoire d’Elise (incarnée par Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris), une jeune danseuse classique, qui, blessée gravement durant une représentation de La Bayadère, entame une reconstruction physique et morale grâce à la danse contemporaine.



Le réalisateur, qui a travaillé avec le chorégraphe israélien Hofesh Shechter et sa troupe de 17 danseuses et danseurs, prouve dans ce film combien danse classique et danse contemporaine, souvent opposés artificiellement, ont de points communs. Mais il montre aussi ce qui les distingue profondément : extrême rigueur millimétrée et désir de s’affranchir de la gravité d’une part, lâcher prise et ancrage plus net à la terre de l’autre.

La troupe du chorégraphe Hofesh Shechter dans le film "En corps" de Cédric Klapisch. (EMMANUELLE JACOBSON ROQUES)

Comme dans le long-métrage, qui alterne selon Klapisch "entre des choses classiques, voire académiques, et au contraire des trucs super foutraques", les photographies exposées à la Galerie Cinéma sous le titre Fixer le mouvement, alternent photos de solos et photos de groupe, lignes et détails gracieux du ballet classique et foisonnement habité du contemporain.

Une photo de la danseuse Marion Barbeau sur le tournage du film "En corps" de Cédric Klapisch, exposée à la Galerie Cinéma à Paris. (EMMANUELLE JACOBSON ROQUES)

Humour et animalité