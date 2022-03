"Partager un monde méconnu" : Cédric Klapisch filme sa passion de la danse dans "En corps"

Le réalisateur français sort son quatorzième long métrage: "En corps". Un film consacré à l'une de ses passions : la danse. Un monde d'après lui trop méconnu qu'il souhaite ouvrir au plus grand nombre. Interview.

Nous avons rencontré Cédric Klapisch pour une longue interview dans la belle salle du Châtelet, à Paris. C'est sur la scène et sur le toit de ce théâtre à l'italienne qu'il a tourné de nombreuses scènes de son nouveau film, En corps. Il raconte que le Châtelet était un peu devenu sa "deuxième maison" à l'époque où tous les théâtres étaient fermés en raison de la pandémie de COVID. "C'était une ambiance très forte parce qu'on avait l'impression d'avoir été recueillis."

Pour le rôle principal, il a choisi Marion Barbeau, première danseuse de l'Opéra de Paris. Il estime que cette jeune femme de 31 ans a "quelque chose de particulier, une sorte de mélange entre la volonté d'être sur scène et de s'offrir en spectacle et le désir de se cacher". Pour lui, c'est le propre des grands acteurs d'allier cette force et cette fragilité.



Interview Valérie Gaget, Frédéric Bazille, Pascal Crapoulet, Victor Huon

franceinfo

"Partager ce plaisir"

Le réalisateur avait déjà consacré un documentaire à l'étoile Aurélie Dupont, actuelle directrice de la danse de l'Opéra de Paris. Il a aussi fait beaucoup de captations de spectacles. Il a donc développé un vrai savoir-faire, même si, dit-t-il, "c'est super compliqué de filmer la danse". "J'ai eu besoin de raconter une histoire avec ça et de partager ce plaisir (...) Beaucoup de spectateurs ne savent pas qu'ils aiment la danse." Il a choisi de mettre en valeur plusieurs disciplines que l'on aurait tort d'opposer : le classique, le contemporain, le hip hop.

Cédric Kalpisch a eu la chance de découvrir la danse très jeune grâce à ses parents qui avaient des amis danseurs. "J'avais un abonnement au Théâtre de la Ville" explique-il, en évoquant ses premiers "chocs", notamment Bob Wilson et Pina Bausch. Sa société de production s'appelle Ce qui me meut. Et la danse fait incontestablement partie des choses qui l'émeuvent.

Le chorégraphe israélien Hofesh Shechter joue son prope rôle

Pour son film, il a engagé le chorégraphe israëlien Hofesch Shechter qui joue son propre rôle. Le réalisateur explique même qu'ils ont fabriqué le film ensemble. Une très belle scène donne à voir la façon dont le chorégraphe travaille avec le corps des danseurs, comme un potier le ferait avec sa glaise.

"Avec ce film, dit le réalisateur, j'essaie de partager un plaisir et de vulgariser un monde méconnu d'après moi". Un monde beaucoup plus accessible qu'on ne le pense pour qui accepte de laisser de côté les préjugés du type "le tutu, c'est cucul".



En Corps, sortie en salles mercredi 30 mars 2022