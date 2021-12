Sophie Marceau et Jean-Jacques Goldman restent les personnalités préférées des Français en 2021

Un duo de tête inamovible. Comme en 2020, Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau restent les personnalités préférées des Français, selon le Top 50 du Journal du dimanche, révélé dimanche 26 décembre. Le chanteur est cité premier pour la 11e fois, tandis que la comédienne arrive en tête depuis 2019, date à laquelle ce classement, réalisé par l'Ifop depuis 1988, est devenu paritaire. "Leurs premières places répondent à une même logique : leur relation ancienne avec les Français a fait d'eux des icônes", explique à l'hebdomadaire Frédéric Dabi, directeur général de l'institut.

Derrière ces deux personnalités discrètes, l'astronaute Thomas Pesquet et l'actrice Marion Cotillard se hissent à la deuxième place, tandis que les comédiens et humoristes Omar Sy et Florence Foresti (première femme chez les jeunes) sont cités en troisième position. "Pesquet, c'est notre meilleure arme anti-déclin", poursuit Frédéric Dabi, au sujet de l'ascension fulgurante de l'astronaute, 11e homme l'année précédente. "C'est l'aventurier-explorateur qui fait rêver, comme le commandant Cousteau ou le volcanologue Haroun Tazieff avant lui. Il incarne aussi la France qui va bien, qui voit en grand", et parle ainsi à toutes les générations ainsi qu'à tous les bords politiques.

Rappeurs, chanteuses… mais pas de politiques

Trois personnalités font leur entrée dans le classement pour la première fois, les chanteuses Françoise Hardy (12e) (et première femme chez seniors) et Clara Luciani (25e), et l'animatrice Faustine Bollaert (21e).

Plébiscité dans le classement des jeunes où il arrive en tête pour les hommes, le rappeur Orelsan, 39 ans, ne figure pas dans le classement général, à l'inverse de Soprano, cinquième chez les jeunes et quatrième au classement général. Chez les femmes, la chanteuse Louane transcende aussi les générations, en arrivant quatrième femme dans le classement général et troisième chez les jeunes.

A l'inverse, les personnalités politiques proposées par Le JDD en 2021 n'ont su se hisser dans le classement général. A quatre mois de l'élection présidentielle, l'hebdomadaire avait soumis les noms des principaux candidats déclarés (Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Eric Zemmour), ainsi que celui d''Emmanuel Macron et de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe.